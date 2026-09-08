В России начнут производить новый недорогой кроссовер. Каким он будет

Производство кроссовера SWM G01 Pro для российского рынка организуют на калининградском заводе «Автотор» по полному циклу. Премьера модели должна пройти до конца 2026 года. Новинка станет флагманом марки и будет доступна только в комплектации «Драйв» — с 147-сильным турбомотором и передним приводом.

Как следует из официального сайта SWM в России, по дизайну G01 Pro во многом близок к уже представленному у нас SWM G01F. Сходство прослеживается в оформлении решётки радиатора, спортивных бамперах с интегрированным диффузором, спойлере и боковом остеклении.

Фото: Автоновости Дня

Размеры двух автомобилей одинаковы. Длина кузова составляет 4670 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1740 мм, а колёсная база достигает 2750 мм. Спереди установлена независимая подвеска типа «Макферсон», сзади — полузависимая конструкция с торсионной балкой. Топливный бак вмещает 52 литра.

Главные изменения по сравнению с G01F произошли в салоне. Интерьер SWM G01 Pro получил более современное и минималистичное оформление: козырёк над приборной панелью отсутствует. Управление всеми функциями осуществляется через центральный сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма с разрешением Full HD.

Водителю доступны новое двухспицевое D-образное рулевое колесо и цифровая приборная панель, размер которой увеличили до 8,8 дюйма. Селектор коробки передач перенесли на рулевую колонку. На обновлённом центральном тоннеле вместо поворотной шайбы разместили площадку для беспроводной зарядки, два подстаканника и физические клавиши управления климатом.

Единственным двигателем для SWM G01 Pro станет 1,5-литровый бензиновый турбомотор GDI с непосредственным впрыском. Его мощность составляет 147 л. с., а максимальный крутящий момент — 300 Нм. В связке с агрегатом работает семиступенчатый «робот». До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 9,4 секунды, его максимальная скорость равна 190 км/ч. Заявленный расход топлива в смешанном цикле — 8,5 л на 100 км.

Фото: Автоновости Дня

Согласно опубликованному прайс-листу, в котором цены пока не указаны, комплектация «Драйв» включает 18-дюймовые колёсные диски, полностью светодиодную оптику и отделку сидений экокожей. Зимний пакет предусматривает подогрев передних и задних сидений, зеркал, рулевого колеса и лобового стекла. Передние кресла оснащены вентиляцией, а водительское регулируется электроприводом в шести направлениях.

В список оборудования также входят видеорегистратор, атмосферная подсветка с выбором из 64 цветов, климатическая установка с ионизатором воздуха и аудиосистема с девятью динамиками и сабвуфером. За безопасность отвечают комплекс ассистентов ADAS, камеры кругового обзора, передние и задние парковочные датчики, а также шесть подушек, включая фронтальные, боковые и шторки на весь салон.

Для SWM G01 Pro предусмотрено шесть вариантов окраски кузова. Среди них — чёрный, серый, белый, красный и оттенок «Мурена» с эффектом металлик. Внутреннее оформление будет доступно в светло-бежевой и чёрной цветовых схемах.

В настоящее время российская линейка SWM включает два кроссовера. «Спортивный» G01F стоит от 2 367 000 рублей, а семейный семиместный G05 Pro предлагается за 2 499 900 рублей без люка и за 2 559 900 рублей — с люком.

Ранее автоэксперт Сергей Целиков рассказал о резком падении продаж автомобилей SWM в России за первые два месяца 2026 года. По его информации, выпуск моделей марки на предприятии «Автотор» прекратился в сентябре 2025 года. Вероятно, запуск G01 Pro позволит возобновить производственную программу бренда.

Автор: Иван Бахарев

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