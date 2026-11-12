В России появился практичный лифтбек Skoda дешевле «Волги» и Tenet: что это за модель?

Skoda Superb остается одной из немногих «привычных» иномарок, которые все еще можно ввезти в Россию с льготным утильсбором. Бывший флагман российской линейки Skoda поставляют на российский рынок по альтернативным схемам из Китая, причем его стоимость нередко оказывается ниже, чем у «одноклассников».

Как выяснили «Автоновости дня», новую Skoda Superb можно заказать по цене от 2,5 млн рублей. В Новосибирске за поставку лифтбека просят 2 527 000 рублей, во Владивостоке — 2 560 000 рублей. В Тюмени, Казани и Москве стоимость автомобиля составляет от 2 660 000 до 2 700 000 рублей.

Для сравнения, китайско-российский седан Tenet A8, являющийся ребрендированной версией Chery Arrizo 8 и выпускающийся на заводе «АГР» под Петербургом, стоит дороже — от 2 999 000 до 3 499 000 рублей. Еще выше цена у седана Volga C50, созданного на базе Geely Preface: в зависимости от комплектации она составляет от 3 059 000 до 3 459 000 рублей.

Все представленные Skoda Superb относятся к исполнению TSI280. Автомобили оснащены 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,4 литра, который работает в паре с семиступенчатым «роботом» DSG с сухим сцеплением. Разгон с места до «сотни» занимает 8,7 секунды.

Машины, которые уже находятся в наличии, продаются дороже. Так, в Санкт-Петербурге и Новосибирске новые Skoda Superb со 150-сильным мотором оценили в 2 890 000 рублей. В Екатеринбурге такой лифтбек стоит 3 000 000 рублей, в Воронеже — 3 050 000 рублей, в Ноябрьске — 3 150 000 рублей, в Магнитогорске — 3 280 000 рублей. В Москве стоимость автомобиля начинается от 3 380 000 рублей.

На складах также есть несколько более динамичных Skoda Superb, ввезенных с китайского рынка. До «сотни» они разгоняются за 7,9 секунды и оснащаются 2,0-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 186 л. с. (320 Нм). Из-за этого мотора на автомобили не распространяется льготный утильсбор. Трансмиссия — семиступенчатый «робот» с мокрым сцеплением.

В Екатеринбурге «двухлитровый» Superb из наличия можно приобрести за 3 910 000 рублей, в Краснодаре — за 3 950 000 рублей, а в Тамбове — за 4 150 000 рублей. Еще один лифтбек со 186-сильным двигателем продают в Санкт-Петербурге за 4 200 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Большинство выставленных автомобилей относятся к комплектации Luxury. В ее оснащение входят цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,25 дюйма, медиасистема с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, бесключевой доступ на передних дверях, кнопка запуска двигателя, электропривод крышки багажника, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, мульти-руль и 10-цветная декоративная подсветка салона.

Также комплектация предусматривает электропривод зеркал с обогревом и автоматическим затемнением, беспроводную зарядку для смартфона, разъемы USB Type-C, светодиодные фары (LED) с адаптивным освещением и задние фонари с динамическими «поворотниками». Кроме того, автомобили оснащены датчиками света и дождя, электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold и другими опциями.

Ранее стало известно, что Skoda Kodiaq, один из самых практичных семейных кроссоверов с безупречной репутацией у россиян, также начали поставлять в Россию по альтернативным схемам из Китая. Как ранее сообщали «Автоновости дня», рестайлинговая модель первого поколения доступна как из наличия, так и под заказ.

Автор: Иван Бахарев