В России начались продажи кроссбэка Citroen C5 X 2026 года выпуска. Как выяснили «Автоновости дня» после изучения прайс-листа, автомобиль доступен только в комплектации «Эксклюзив» по цене 4 699 000 рублей. Это на 200 тыс. рублей (+4,4%) больше стоимости одноименной версии 2024 года производства.

При этом Citroen C5 X в комплектации «Эксклюзив» 2024 года выпуска по-прежнему продается за 4 499 000 рублей. Таким образом, с выходом автомобиля 2026 года выпуска минимальная стоимость модели не изменилась, однако набор оснащения у двух версий отличается.

Фото: Автоновости Дня

Новый вариант получил 18-дюймовые легкосплавные диски вместо 19-дюймовых. Среди других отличий — красные декоративные накладки на кузове, черная крыша в базовой комплектации, а также комбинированная отделка сидений из перфорированной искусственной кожи. В салоне появились темно-серые декоративные вставки на центральной панели.

Изменилась и палитра кузова: оттенок Platinum Grey заменили на Eclipse Blue. Доплата за белый перламутр Blanc Nacre при этом больше не взимается. Технические характеристики автомобиля остались прежними.

Под капотом по-прежнему устанавливается 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 175 л. с. Он работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Привод у модели может быть только передним.

Цены на Citroen C5 X

Комплектация Цена «Эксклюзив» 2024 г. в., 1.6 THP, 175 л. с., 8AT 4 499 000 руб. «Эксклюзив» 2026 г. в., 1.6 THP, 175 л. с., 8AT 4 699 000 руб.

В оснащение Citroen C5 X входят фронтальные и передние боковые подушки безопасности, шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль с функцией экстренной остановки и система мониторинга «слепых» зон. Также предусмотрены мультируль, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, электропривод и бесконтактное открывание багажника.

Кроме того, автомобиль оснащен бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя, а передние сиденья имеют функции подогрева, вентиляции и массажа.

Мультимедийная система Citroen C5 X получила 12-дюймовый сенсорный дисплей и поддержку Apple CarPlay. В комплектацию также входят HiFi-акустика с восемью динамиками и сабвуфером, цифровая приборная панель с 7-дюймовым дисплеем, проекция на лобовое стекло, система кругового обзора с омывателем задней камеры, передние и задние датчики парковки и люк с электроприводом.