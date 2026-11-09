В России появился более доступный Jeland J6 с полным приводом: на чем сэкономили ради снижения цены

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Отечественный компактный кроссовер Jeland J6 с полным приводом стал доступнее. В ноябре модель получила новую полноприводную комплектацию «Комфорт» за 2 799 000 рублей. Она оказалась дешевле прежней единственной AWD-версии «Престиж», выяснили «Автоновости дня».

Разница между новой комплектацией «Комфорт» и полноприводным «Престижем» составляет 180 тыс. рублей. В результате минимальная цена Jeland J6 с полным приводом снизилась на 6%. При этом полноприводный кроссовер теперь предлагается по стоимости переднеприводного «Престижа».

Фото: Автоновости Дня

Как выяснили «Автоновости дня», новая версия оснащается тем же силовым агрегатом, что и более дорогой «Престиж». Речь идет о 150-сильном турбомоторе объемом 1,6 литра, работающем в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Однако комплектация «Комфорт» получила менее богатое оснащение. В ней нет панорамной крыши, адаптивного круиз-контроля и системы кругового обзора. Вместо последней предусмотрена обычная камера заднего вида с динамическими линиями разметки.

Фото: Автоновости Дня

У самого доступного полноприводного Jeland J6 также нет боковых шторок безопасности и многослойных передних стёкол — их заменили стандартные. Кроме того, автомобиль лишился вентиляции передних сидений, подогрева задних сидений, дефлекторов вентиляции для задних пассажиров и атмосферной подсветки интерьера.

В перечне отсутствующего оборудования также значатся USB-разъем для видеорегистратора в зеркале заднего вида, 12-вольтовые розетки спереди и сзади, а также USB-разъемы Type A и Type C на заднем ряду.

Фото: Автоновости Дня

Новая комплектация «Комфорт» не получила и ряд электронных ассистентов водителя. Среди них — ассистент удержания в полосе, функция автоматического переключения между ближним и дальним светом, система помощи при движении в пробках, а также системы предупреждения о покидании полосы, об опасности при открытии дверей, о фронтальном столкновении и о заднем перекрестном столкновении.

Кроме того, в автомобиле отсутствует система автономного экстренного торможения. Также для версии «Комфорт» не предусмотрены беспроводная зарядка для смартфона и электрорегулировка переднего пассажирского сиденья.

Аудиосистема в новой комплектации имеет шесть динамиков вместо восьми у «Престижа». Диагональ цифровой приборной панели составляет 8 дюймов, тогда как у более дорогой версии она равна 8,88 дюйма.

Цены на все четыре комплектации Jeland J6, представленные ранее, не изменились. Переднеприводная версия «Актив» остается самой доступной и без учета выгод стоит 2 399 000 рублей.

Цены на Jeland J6

Комплектация Цена Актив (1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD) 2 399 000 руб. Комфорт (1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD) 2 599 000 руб. Престиж (1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD) 2 799 000 руб. Комфорт (1.6T, 150 л. с., 7DCT, AWD) 2 799 000 руб. Престиж (1.6T, 150 л. с., 7DCT, AWD) 2 979 000 руб.

Ранее в ноябре бренд Jeland увеличил цены на комплектации кроссовера J6, которые были представлены на тот момент. Одновременно марка вернула скидки при единовременной покупке автомобиля. Эти предложения не суммируются с кредитными программами.

Автор: Иван Бахарев