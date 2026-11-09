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В России появился более доступный Jeland J6 с полным приводом: на чем сэкономили ради снижения цены

Jeland J6 с полным приводом стал доступнее: новая комплектация Комфорт за 2 799 000 рублей на 180 тысяч дешевле версии Престиж, но беднее по оснащению.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
09.11.2026, 09:52·3 мин
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Фото: Автоновости Дня

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Отечественный компактный кроссовер Jeland J6 с полным приводом стал доступнее. В ноябре модель получила новую полноприводную комплектацию «Комфорт» за 2 799 000 рублей. Она оказалась дешевле прежней единственной AWD-версии «Престиж», выяснили «Автоновости дня».

Разница между новой комплектацией «Комфорт» и полноприводным «Престижем» составляет 180 тыс. рублей. В результате минимальная цена Jeland J6 с полным приводом снизилась на 6%. При этом полноприводный кроссовер теперь предлагается по стоимости переднеприводного «Престижа».

Jeland J6
Фото: Автоновости Дня

Как выяснили «Автоновости дня», новая версия оснащается тем же силовым агрегатом, что и более дорогой «Престиж». Речь идет о 150-сильном турбомоторе объемом 1,6 литра, работающем в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Однако комплектация «Комфорт» получила менее богатое оснащение. В ней нет панорамной крыши, адаптивного круиз-контроля и системы кругового обзора. Вместо последней предусмотрена обычная камера заднего вида с динамическими линиями разметки.

Jeland J6
Фото: Автоновости Дня

У самого доступного полноприводного Jeland J6 также нет боковых шторок безопасности и многослойных передних стёкол — их заменили стандартные. Кроме того, автомобиль лишился вентиляции передних сидений, подогрева задних сидений, дефлекторов вентиляции для задних пассажиров и атмосферной подсветки интерьера.

В перечне отсутствующего оборудования также значатся USB-разъем для видеорегистратора в зеркале заднего вида, 12-вольтовые розетки спереди и сзади, а также USB-разъемы Type A и Type C на заднем ряду.

Jeland J6
Фото: Автоновости Дня

Новая комплектация «Комфорт» не получила и ряд электронных ассистентов водителя. Среди них — ассистент удержания в полосе, функция автоматического переключения между ближним и дальним светом, система помощи при движении в пробках, а также системы предупреждения о покидании полосы, об опасности при открытии дверей, о фронтальном столкновении и о заднем перекрестном столкновении.

Кроме того, в автомобиле отсутствует система автономного экстренного торможения. Также для версии «Комфорт» не предусмотрены беспроводная зарядка для смартфона и электрорегулировка переднего пассажирского сиденья.

Аудиосистема в новой комплектации имеет шесть динамиков вместо восьми у «Престижа». Диагональ цифровой приборной панели составляет 8 дюймов, тогда как у более дорогой версии она равна 8,88 дюйма.

Цены на все четыре комплектации Jeland J6, представленные ранее, не изменились. Переднеприводная версия «Актив» остается самой доступной и без учета выгод стоит 2 399 000 рублей.

Цены на Jeland J6

КомплектацияЦена
Актив (1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD)2 399 000 руб.
Комфорт (1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD)2 599 000 руб.
Престиж (1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD)2 799 000 руб.
Комфорт (1.6T, 150 л. с., 7DCT, AWD)2 799 000 руб.
Престиж (1.6T, 150 л. с., 7DCT, AWD)2 979 000 руб.

Ранее в ноябре бренд Jeland увеличил цены на комплектации кроссовера J6, которые были представлены на тот момент. Одновременно марка вернула скидки при единовременной покупке автомобиля. Эти предложения не суммируются с кредитными программами.

Автор: Иван Бахарев

Источник

JELAND (57)

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