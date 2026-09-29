В России появились семь новых автомобильных брендов и более 60 моделей: названы самые популярные новинки 2026 года

Российский авторынок в 2026 году пополнился более чем 60 новыми названиями моделей и семью брендами. Как отметил аналитик Сергей Целиков, одни автомобили появились впервые, другие получили новые имена, а часть машин была ввезена по схеме альтернативного импорта.

В числе марок, предложивших автомобили российским покупателям в этом году, Целиков назвал Esteo, Jeland, Volga, Tenet Plus, Umo, Senat и «Атом». Все семь брендов имеют российское происхождение. При этом аналитик не стал уточнять, где и кем были созданы сами автомобили.

Количество новых названий моделей превысило 60. Однако многие из них не стали массовыми: некоторые машины поступили в Россию в штучном или даже единственном экземпляре. В основном это автомобили, ввезенные по альтернативному импорту.

Лидером по числу регистраций за первые восемь месяцев 2026 года оказался компактный кроссовер Belgee X50+. На его счету 13 021 автомобиль. Продажи модели на российском рынке начались в марте 2026 года.

Фото: Автоновости Дня

Вторую позицию занял кроссовер Tenet T4L, который выбрали 12 503 покупателя. Выпуск автомобиля стартовал в мае 2026 года на заводе «АГР» в Калуге. Модель представляет собой более крупную и просторную версию кроссовера T4.

На третьем месте оказался Jeland J6 с показателем 4873 автомобиля. Первый тестовый экземпляр собрали ещё в апреле 2026 года на заводе «АГР» в петербургских Шушарах. В тот период предприятие продолжало подготовку к производству моделей Jeland по полному циклу.

Фото: Автоновости Дня

Отрыв лидеров от остальных новинок оказался существенным. На Belgee X50+, Tenet T4L и Jeland J6 пришлось более 30 тыс. автомобилей, тогда как результат следующей модели не достиг даже 3 тыс. машин.

Кроссовер Changan CS35 Max показал результат в 2535 авто. Продажи Jeland J7 составили 993 экземпляра.

Фото: Автоновости Дня

Далее в списке расположились «Москвич М70» с показателем 583 автомобиля и Volga K50, проданная в количестве 576 машин. За восемь месяцев зарегистрировали 565 экземпляров Zeekr 8X. Кроссовер C-сегмента Soueast S06 показал результат 539 машин, а Jetta VS8 — 517 автомобилей.

Модель Volga K40 выбрали еще 489 покупателей. Официальные продажи автомобилей Volga стартовали 19 июня 2026 года. Одновременно с кроссоверами K50 и K40 бренд представил седан C50.

Фото: Автоновости Дня

Кроссовер Esteo Exlantix ET разошелся тиражом 355 машин. В подборку наиболее массовых новинок также вошли гибридный внедорожник Esteo V27, показавший результат 348 автомобилей, и среднеразмерный внедорожник Esteo MX с 259 машинами.

Последним в списке Сергея Целикова стал «Москвич М90». За восемь месяцев продажи этой модели составили 240 экземпляров.

Аналитик уточнил, что статистика представлена нарастающим итогом за январь–август. Некоторые автомобили появились на российском рынке недавно, поэтому их позиции могут заметно меняться от месяца к месяцу.

При подготовке рейтинга учитывались только новые модели и автомобили, получившие другие названия. В список включили и случаи, когда переименование носило практически символический характер. Машины, которые сохранили прежние названия после обновления, в подборку не вошли.

Ранее Belgee раскрыл цену обновленного кроссовера X50, оснащенного атмосферным двигателем и классическим «автоматом». Модель поступит в продажу в единственной комплектации.