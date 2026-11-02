В России на Geely Cityray появилась новая скидка: экономия составит 400 тысяч рублей

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С ноября компания Geely предоставляет в России специальную выгоду в размере 400 тыс. рублей при покупке компактного кроссовера Cityray за собственные средства. Как выяснили «Автоновости дня», предложение распространяется на все четыре комплектации модели.
В Geely уточнили, что специальная выгода в размере 400 тыс. рублей не суммируется с условиями других программ бренда. В зависимости от комплектации она уменьшает итоговую стоимость автомобиля для покупателя на 11,8-13,5%.
Цены на Geely Cityray
|Комплектация
|Цена со спец. выгодой
|Спец. выгода
|«Комфорт» / Comfort 1.5T, 147 л. с., 7DCT, FWD
|2 554 990 руб.
|400 000 руб.
|«Люкс» / Luxury 1.5T, 147 л. с., 7DCT, FWD
|2 804 990 руб.
|400 000 руб.
|«Флагман» / Flagship 1.5T, 147 л. с., 7DCT, FWD
|2 944 990 руб.
|400 000 руб.
|«Спорт» / Sport 1.5T, 147 л. с., 7DCT, FWD
|2 984 990 руб.
|400 000 руб.
Независимо от уровня оснащения Geely Cityray комплектуется 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л. с. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод у кроссовера только передний.
В базовое оснащение Geely Cityray Comfort входят фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, система мониторинга давления в шинах, ассистенты старта на подъёме и движения под уклон, а также электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto Hold. Кроме того, автомобиль оснащён датчиками дождя и света, камерой заднего вида, однозонным климат-контролем и круиз-контролем.
Также стандартная версия получила мультируль с отделкой из экокожи, комбинированную обивку сидений из ткани и экокожи, черную обивку потолка, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя. В оснащение входят цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, медиасистема с сенсорным экраном на 13,2 дюйма и три USB-порта.
Завершает список оборудования «зимний» пакет, включающий подогрев передних сидений, руля, наружных зеркал, заднего стекла, зоны покоя стеклоочистителей и форсунок стеклоомывателя.
В последний раз цены на автомобили Geely в России массово пересматривались в сентябре текущего года. Тогда кроссовер Cityray подорожал на 30 тыс. рублей во всех версиях, а стоимость других трех моделей выросла на 15-60 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что в ближайшее время компания Geely официально представит на российском рынке второй электромобиль бренда — компактный хэтчбек EX2. В России он станет самой доступной электрической моделью Geely.
Автор: Иван Бахарев