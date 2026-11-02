В России на Geely Cityray появилась новая скидка: экономия составит 400 тысяч рублей

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С ноября компания Geely предоставляет в России специальную выгоду в размере 400 тыс. рублей при покупке компактного кроссовера Cityray за собственные средства. Как выяснили «Автоновости дня», предложение распространяется на все четыре комплектации модели.

В Geely уточнили, что специальная выгода в размере 400 тыс. рублей не суммируется с условиями других программ бренда. В зависимости от комплектации она уменьшает итоговую стоимость автомобиля для покупателя на 11,8-13,5%.

Цены на Geely Cityray

Комплектация Цена со спец. выгодой Спец. выгода «Комфорт» / Comfort 1.5T, 147 л. с., 7DCT, FWD 2 554 990 руб. 400 000 руб. «Люкс» / Luxury 1.5T, 147 л. с., 7DCT, FWD 2 804 990 руб. 400 000 руб. «Флагман» / Flagship 1.5T, 147 л. с., 7DCT, FWD 2 944 990 руб. 400 000 руб. «Спорт» / Sport 1.5T, 147 л. с., 7DCT, FWD 2 984 990 руб. 400 000 руб.

Независимо от уровня оснащения Geely Cityray комплектуется 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л. с. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод у кроссовера только передний.

В базовое оснащение Geely Cityray Comfort входят фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, система мониторинга давления в шинах, ассистенты старта на подъёме и движения под уклон, а также электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto Hold. Кроме того, автомобиль оснащён датчиками дождя и света, камерой заднего вида, однозонным климат-контролем и круиз-контролем.

Также стандартная версия получила мультируль с отделкой из экокожи, комбинированную обивку сидений из ткани и экокожи, черную обивку потолка, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя. В оснащение входят цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, медиасистема с сенсорным экраном на 13,2 дюйма и три USB-порта.

Завершает список оборудования «зимний» пакет, включающий подогрев передних сидений, руля, наружных зеркал, заднего стекла, зоны покоя стеклоочистителей и форсунок стеклоомывателя.

В последний раз цены на автомобили Geely в России массово пересматривались в сентябре текущего года. Тогда кроссовер Cityray подорожал на 30 тыс. рублей во всех версиях, а стоимость других трех моделей выросла на 15-60 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в ближайшее время компания Geely официально представит на российском рынке второй электромобиль бренда — компактный хэтчбек EX2. В России он станет самой доступной электрической моделью Geely.

Автор: Иван Бахарев