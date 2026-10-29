В России появилась доступная и надежная семейная Toyota, которая намного дешевле семиместных Tenet и Geely.

В России начали продавать еще один автомобиль, ввезенный по схеме параллельного импорта, — кроссовер Toyota Rush. При сравнительно небольших размерах модель получила просторный семиместный салон, атмосферный двигатель и классическую 4-ступенчатую «автомат» старой формации.

Как выяснили «Автоновости дня», изучив объявления на классифайдах, новую Toyota Rush из наличия можно приобрести, например, в Москве. Автомобиль 2023 года выпуска предлагается за 2 870 000 рублей. В его оснащение входят запуск двигателя с кнопки, бесключевой доступ, подогрев передних сидений, мультимедийная система с простым монохромным дисплеем и кнопками на руле, однозонный климат-контроль, электростеклоподъемники всех дверей и 17-дюймовые литые диски.

Фото: Автоновости Дня

Заказ автомобиля позволяет рассчитывать на более низкую цену. Так, во Владивостоке новые Rush 2023 года выпуска доступны за 1 950 000 рублей. Кроссовер 2026 года производства предлагают привезти дороже — за 2 500 000 рублей.

Судя по фотографиям, комплектация автомобилей стоимостью 1 950 000 рублей почти не отличается от версии, имеющейся в наличии. Разница заключается лишь в том, что у одного экземпляра отсутствует автомагнитола, а на ее месте в другом установлена нештатная мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем.

При этом финальная стоимость автомобиля, который ввозится под заказ, может отличаться от цены, указанной в объявлении. На нее, в частности, влияют курс валют, расходы на логистику (доставку), утильсбор и другие факторы.

Все доступные для покупки автомобили оснащены одинаковым силовым агрегатом. Речь идет о 1,5-литровом «атмосфернике» 2NR-VЕ с цепным ГРМ. Этот двигатель уже зарекомендовал себя на минивэнах Veloz и Avanza, а также компактных моделях Vios и Yaris на азиатских рынках. Его мощность составляет 105 л. с., а работает он в паре с четырехступенчатым классическим «автоматом». Привод предусмотрен только задний.

Фото: Автоновости Дня

Хотя заднеприводных легковых автомобилей на «официальном» российском рынке сегодня, вероятно, не осталось, семиместные модели обычно стоят дороже. К примеру, кроссовер Tenet T8 с трехрядным салоном без учета скидок продается минимум за 3 630 000 рублей. Минимальная цена семиместного Geely Okavango составляет 3 864 990 рублей.

Тем временем частные импортеры и специализированные компании организовали поставки крупнейшего внедорожника в модельном ряду Toyota — Sequoia. С учетом сложностей логистики, размера утильсбора и стоимости самого автомобиля цены на экземпляры под заказ по состоянию на октябрь начинаются от 12 млн рублей.

Автор: Иван Бахарев