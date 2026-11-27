Бренд российских компактных электромобилей Eonyx изменил специальные цены для жителей Калининградской области. Стоимость коммерческих микрокаров Eonyx Cargo и Pickup увеличилась на 50 тыс. рублей, или на 6,25%, выяснили «Автоновости дня» в рамках мониторинга цен на автомобили в России.

Теперь электрический фургон Eonyx Cargo с закрытым кузовом и пикап Eonyx Pickup с открытой грузовой платформой доступны жителям региона по цене от 850 000 рублей. При этом минимальная специальная стоимость двухместного городского электромобиля Eonyx City (M2) не изменилась и составляет 990 000 рублей.

Грузовые электромобили Eonyx Cargo и Pickup имеют одинаковые ширину — 1460 мм — и колесную базу — 1900 мм. При этом их длина и высота различаются: у фургона эти показатели составляют 2980 и 1700 мм, а у пикапа — 2960 и 1590 мм соответственно. Согласно руководству по эксплуатации, обе модели оснащаются передним электродвигателем номинальной мощностью 8 л. с. и максимальной мощностью 16 л. с., а также литиевой тяговой батареей емкостью 166,8 А·ч. На официальном сайте бренда для обеих моделей указаны максимальная скорость 80 км/ч и запас хода на одной зарядке 130 км.

В линейку Eonyx также входит городской электромобиль City (M2). Его длина составляет 2860 мм, ширина — 1500 мм, а высота — 1565 мм. Согласно руководству по эксплуатации, модель может комплектоваться электродвигателем мощностью до 10 л. с. и свинцово-кислотной либо литиевой батареей. В зависимости от исполнения запас хода варьируется от 130 до 150 км.

Производство моделей Eonyx организовано на заводе компактных электромобилей. Предприятие входит в первую очередь нового производственного кластера «Автотора» в Калининградской области, запущенную в начале текущего года.