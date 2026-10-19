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Россияне установили рекорд по покупкам гибридных автомобилей: сколько «батарейных» машин они приобрели

Продажи подключаемых гибридов в России в сентябре установили рекорд: 10,2 тыс. регистраций, а лидером сегмента стал кроссовер Evolute i-Space
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
19.10.2026, 10:53·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В сентябре россияне зарегистрировали 10,2 тыс. подключаемых гибридов — это максимальный показатель за весь период наблюдений. По сравнению с прошлогодним результатом он вырос на 157% (в 2,5 раза). Такие данные привел аналитик Сергей Целиков. Согласно его статистике, продажи электрокаров в первый месяц осени также увеличились в 2,5 раза.

Доли подключаемых гибридов и электромобилей на рынке продолжают обновлять рекорды. По итогам сентября текущего года они составили 8,3% и 2,6% соответственно.

Лидером по популярности среди гибридных моделей в сентябре стал отечественный семейный кроссовер Evolute i-Space. За месяц зарегистрировали 1733 таких автомобиля. В «пятерку» лидеров вошли также кроссовер Geely EX5 EM-R с результатом 1348 машин и еще один кроссовер — Voyah Free, объем регистраций которого достиг 1008 штук.

Оставшиеся позиции в «пятерку» лидеров сегмента подключаемых гибридов по итогам прошлого месяца заняли Changan Qiyuan A06 и Esteo V27. За месяц на учет поставили 648 и 590 автомобилей этих моделей соответственно.

В сегменте «электричек» в сентябре государственную регистрацию прошли 3184 машины. Это на 155% больше, чем годом ранее, и на 44% превышает показатель августа. Всего с начала 2026 года в России продали 11 550 новых электромобилей — на 44,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в одну из сентябрьских недель суммарная доля электромобилей и гибридов на российском рынке достигла рекордного значения. Сергей Целиков тогда также сообщил о резком увеличении спроса на подключаемые гибриды.

Ранее гибридный кроссовер Evolute i-Space впервые попал в «десятку» наиболее продаваемых SUV в России по итогам одной из сентябрьских недель. Эта модель стала единственным подключаемым гибридом в рейтинге.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Changan (255)Geely (376)Evolute (74)Voyah (83)ESTEO (40)

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