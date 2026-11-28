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В России выросли минимальные цены на три кроссовера Haval — Dargo, F7 и F7x. Автомобили подорожали на 100–300 тыс. рублей (3,4–9,4%). Это связано с тем, что с официального сайта марки исчезли прайс-листы машин предыдущих модельных годов. При этом стоимость обновленных автомобилей 2026 модельного года осталась прежней.

Haval Dargo

По данным «Автоновости дня», наиболее заметно увеличилась начальная цена Haval Dargo. Кроссовер подорожал на 300 тыс. рублей — с 3 199 000 до 3 499 000 рублей. Таким образом, рост составил 9,4%.

До этого самой доступной версией Dargo оставался автомобиль 2025 модельного года в переднеприводной комплектации «Комфорт» со 192-сильным двигателем. Теперь на официальном сайте представлены только обновленные машины с 200-сильным мотором и полным приводом. В аналогичных комплектациях они стоят на 100–150 тыс. рублей (2,8–4,0%) дороже предыдущих версий.

Кроме того, с сайта Haval исчез кроссовер Dargo X. С апреля текущего года он продавался в двух уровнях оснащения по цене от 3 499 000 до 3 699 000 рублей. Ранее в представительстве «Грейт Волл Мотор Рус» подтвердили прекращение его продаж и заявили, что теперь эту нишу занимает Haval H7.

Цены на Haval Dargo

Комплектация Цена «Оптимум» (2026 м. г., 2026 г. в., 2.0T 200 л. с., 7DCT, 4WD) 3 499 000 руб. «Премиум» (2026 м. г., 2026 г. в., 2.0T 200 л. с., 7DCT, 4WD) 3 699 000 руб. «Техно+» (2026 м. г., 2026 г. в., 2.0T 200 л. с., 7DCT, 4WD) 3 899 000 руб.

Обновленный Haval Dargo 2026 модельного года вышел на российский рынок в конце апреля. Кроссовер, позиционируемый как «внедорожный», больше не предлагается с передним приводом. Кроме того, он получил доработанный 2,0-литровый турбомотор экологического класса «Евро-6». После модернизации мощность двигателя увеличилась со 192 до 200 л. с., а максимальный крутящий момент — с 320 до 380 Нм.

Haval F7

Цена базовой версии Haval F7 увеличилась с 2 899 000 до 2 999 000 рублей. Все пять комплектаций обновленного кроссовера теперь стоят на 100 тыс. рублей (2,7–3,4%) больше, чем соответствующие версии 2024 модельного года.

Цены на Haval F7

Комплектация Цена «Оптимум» (2026 м. г., 2026 г. в., 1.5T, 150 л. с., 7DCT, 2WD) 2 999 000 руб. «Премиум» (2026 м. г., 2026 г. в., 1.5T, 150 л. с., 7DCT, 2WD) 3 199 000 руб. «Оптимум» (2026 м. г., 2026 г. в., 2.0T, 200 л. с., 7DCT, 4WD) 3 399 000 руб. «Премиум» (2026 м. г., 2026 г. в., 2.0T, 200 л. с., 7DCT, 4WD) 3 599 000 руб. «Техно+» (2026 м. г., 2026 г. в., 2.0T, 200 л. с., 7DCT, 4WD) 3 799 000 руб.

После весеннего обновления Haval F7 получил модернизированные силовые установки. В частности, «младший» 1,5-литровый турбомотор теперь производят на российском заводе Haval в Тульской области. При прежней мощности в 150 л. с. двигатель развивает больший крутящий момент — 270 вместо 230 Нм. Благодаря этому разгон с места до 100 км/ч занимает 9,3 секунды вместо 10,9.

У «старшего» 2,0-литрового турбомотора, устанавливаемого на полноприводные версии кроссовера, мощность повысилась со 192 до 200 л. с., а крутящий момент — с 320 до 380 Нм. В результате время разгона до «сотни» сократилось с 9,4 до 8,7 секунды.

Haval F7x

Купеобразный Haval F7x подорожал с 3 599 000 до 3 799 000 рублей в минимальной комплектации. Обе версии обновленной модели с 231-сильным двигателем стали на 200 тыс. рублей (5,3–5,6%) дороже аналогичных автомобилей 2025 модельного года, оснащенных 192-сильным мотором.

Цены на Haval F7x

Комплектация Цена «Премиум» (2026 м. г., 2026 г. в., 2.0T, 231 л. с., 7DCT, 4WD) 3 799 000 руб. «Техно+» (2026 м. г., 2026 г. в., 2.0T, 231 л. с., 7DCT, 4WD) 3 999 000 руб.

Обновленный Haval F7x 2026 модельного года представили в России в апреле. Автомобиль получил модернизированный 2,0-литровый бензиновый турбомотор. Его мощность выросла со 192 до 231 л. с., а крутящий момент — с 320 до 380 Нм. Разгон до 100 км/ч после этого занимает 7,8 секунды вместо 9,4.

Как и ранее, Haval F7x комплектуется только семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа. Крутящий момент передается через систему автоматически подключаемого полного привода Torque-On-Demand с электрогидравлической муфтой подключения задней оси.

В первых числах ноября Haval начал продавать в России кроссовер H7 в новой топовой версии «Космо». От других исполнений она отличается черными элементами внешнего оформления и расширенным оснащением.