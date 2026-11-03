Сезонный шиномонтаж в России подорожал: сколько стоит услуга и в каких городах сложнее записаться

Геосервис 2ГИС совместно с сетью автосервисов Fit Service провел исследование готовности крупнейших городов России к осенней смене шин. Выяснилось, что предварительная запись доступна не во всех шиномонтажных пунктах. Кроме того, более позднее похолодание смещает сезонный спрос и способно привести к очередям.

Согласно данным 2ГИС, в октябре 2026 года в 16 крупнейших городах России работало более 15 тыс. точек шиномонтажа. Предварительно записаться можно в 8925 из них, то есть в 59%. Наибольшая доля таких мастерских зафиксирована в Екатеринбурге — 68,5%, Краснодаре и Санкт-Петербурге — по 66%, а также в Нижнем Новгороде — 65%. В Омске заранее записаться можно в 50% точек, в Красноярске и Уфе — в 52%.

При этом количество шиномонтажей не всегда напрямую связано с доступностью предварительной записи. Красноярск и Новосибирск лидируют по обеспеченности такими услугами: на 10 тыс. жителей там приходится по семь точек. Однако в Красноярске заранее выбрать время для «переобувки» можно примерно в половине мастерских. В Челябинске и Краснодаре насчитывается по шесть точек на 10 тыс. жителей, тогда как в Москве показатель составляет 2,5 — это минимальное значение среди городов, участвовавших в исследовании. В среднем по 16 городам-миллионникам приходится 4,2 точки на 10 тыс. жителей.

Возможность заранее выбрать время визита особенно актуальна из-за неравномерного начала сезона. По информации Fit Service, в октябре 2026 года количество заказ-нарядов с шиномонтажом оказалось на 16% ниже, чем годом ранее. В сети связывают это прежде всего с погодными условиями: в некоторых регионах устойчивое похолодание ещё не началось. Превысить прошлогодний уровень активности удалось только городам Сибирского и Уральского федеральных округов. В остальных округах число таких заказов не достигло показателя октября 2025 года.

«Поздний старт не отменяет сезонный спрос, а сдвигает его: с похолоданием запись может заполниться за несколько дней. Поэтому лучше заранее выбрать сервис и удобное время, чем после первого гололёда искать любое свободное место. При этом скорость не должна подменять качество: от соблюдения технологии зависят безопасность поездок и сохранность шин и дисков. Экономия времени для владельца — это не рекордно быстрая смена колёс, а обслуживание по записи, с гарантией на работу и без необходимости возвращаться для устранения недочётов», — прокомментировал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Осенние цены на шиномонтаж, как следует из данных Fit Service, почти не отличаются от весенних. Основная корректировка прайс-листов произошла в начале года и составила 5–10%.

В октябре средняя стоимость самого шиномонтажа достигла 2562 рубля. Это на 12% больше, чем годом ранее. Средний чек полного заказ-наряда, в который входит эта услуга, составил 7645 рублей, увеличившись на 11% год к году. Во втором случае учитываются также другие работы и товары.

В сети также зафиксировали изменение структуры спроса в пользу колес большего размера. Количество обращений по R13 снизилось на 48%, по R14 — на 32%, по R15 — на 28%, по R16 — на 21%, по R17 — на 14% по сравнению с прошлым годом. Спрос на R18 и R20 не изменился. Рост отмечен только по R19 и R21 — на 7% и 41% соответственно. Чаще всего на шиномонтаж приезжают автомобили с колёсами 16-го, 17-го и 18-го радиусов.

Ранее представитель «Сбербанк лизинга» Ашот Ерицян рассказал о расходах на подготовку автомобиля к зиме без покупки новых шин. Эксперт также назвал среднюю стоимость шиномонтажа по России и возможные затраты на эту услугу в Москве.

До этого технический директор Fit Service Никита Родионов объяснил, какие факторы влияют на стоимость сезонного шиномонтажа. Он рекомендовал заранее уточнять перечень работ и проверять состояние зимних покрышек.

Автор: Иван Бахарев