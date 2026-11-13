В России подешевели популярные новые электромобили и гибриды: сколько они теперь стоят

По итогам первых десяти месяцев 2026 года средняя цена новых электромобилей и гибридов в России снизилась на 8% относительно аналогичного периода 2025-го и составила 6,7 млн рублей. Одновременно спрос на машины этого типа вырос, свидетельствуют данные «Авито Авто».

Аналитики сервиса связывают удешевление, в частности, с расширением модельного ряда электромобилей и гибридов на российском рынке. В продаже появились более доступные варианты.

Так, средняя стоимость автомобилей Geely сократилась на 8,9% — до 4 млн рублей. Цена электрического седана Voyah Passion уменьшилась на 7,1%, составив в среднем 5,6 млн рублей.

В январе—октябре спрос на новые электромобили и гибриды вырос по сравнению с прошлым годом на 3%. Наибольшую динамику среди марок продемонстрировал Eonyx: интерес к автомобилям бренда увеличился в 4,6 раза. У Exeed показатель вырос в 2,1 раза, а у Voyah — на 7%.

Среди отдельных моделей лидером по росту спроса стал компактный электрокар калининградской сборки Eonyx M2. Интерес к нему увеличился в 5,7 раза. В число лидеров также попали Zeekr 9X и Exeed Exlantix ET: спрос на них вырос в 2,5 раза и 2,2 раза соответственно.

Самой востребованной моделью сегмента электромобилей и гибридов оказался семейный гибридный кроссовер липецкой сборки Evolute i-Space. Его средняя стоимость составляет 3,8 млн рублей. Также популярностью пользовались импортный «китаец» Geely EX5 со средней ценой 3,9 млн рублей и локализованный китайский кроссовер Voyah Free, который в среднем продавался за 6,7 млн рублей.

Высокий спрос сохраняется и на отечественный электрический кроссовер Evolute i-Joy. Его средняя цена составляет 3,1 млн рублей. Кроме того, россияне активно интересуются китайским гибридным кроссовером GAC S7, за который продавцы в среднем просят 6,2 млн рублей.

Ранее стало известно, что китайский Changan впервые занял первое место по продажам новых электромобилей в России. В октябре на российский учет поставили 4030 новых «электричек» — это стало историческим рекордом. Ранее за один месяц в России не регистрировали такое количество машин с розеткой на кузове.

До этого сообщалось, что Geely EX5 EM-R стал самым продаваемым подключаемым гибридом в России по итогам октября. Кроссовер опередил Evolute i-Space и Voyah Free.

Автор: Иван Бахарев