Самый популярный и доступный кроссовер Jetour подешевел в России: сколько теперь стоит «топовый» Dashing

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Китайская марка Jetour увеличила прямую выгоду при покупке самого популярного и доступного кроссовера Dashing 2026 года выпуска. Изменение касается топовой комплектации «Престиж»: скидка на нее выросла с 90 тыс. до 150 тыс. рублей, выяснили «Автоновости дня».

После увеличения прямой выгоды фактическая цена Jetour Dashing в комплектации «Престиж» снизилась на 60 тыс. рублей — с 2 859 900 до 2 799 900 рублей. Рекомендованная розничная цена при этом осталась прежней и составляет 2 949 900 рублей.

Теперь с учетом скидки топовая версия «Престиж» всего на 10 тыс. рублей дороже комплектации «Люкс» того же года выпуска. До изменения выгоды разница между ними составляла 70 тыс. рублей.

На две другие комплектации Jetour Dashing 2026 года выпуска распространяются прямые скидки от 150 до 200 тыс. рублей. Покупка базовой версии «Комфорт» позволяет сэкономить 200 тыс. рублей, а для исполнения «Люкс» предусмотрена выгода в размере 150 тыс. рублей. С учетом скидок автомобили стоят 2 509 900 и 2 789 900 рублей соответственно.

Кроссоверы 2025 года производства также продаются с прямыми скидками. Для комплектаций «Комфорт» и «Люкс» размер выгоды составляет по 150 тыс. рублей, а для «Престиж» — 100 тыс. рублей. Итоговая стоимость таких автомобилей находится в диапазоне от 2 509 900 до 2 829 900 рублей.

Цены Jetour Dashing

Комплектация Цена с учетом

прямой выгоды Прямая выгода «Комфорт» 2025 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD 2 509 900 руб. 150 000 руб. «Люкс» 2025 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD 2 689 900 руб. 150 000 руб. «Престиж» 2025 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD 2 829 900 руб. 100 000 руб. «Комфорт» 2026 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD 2 509 900 руб. 200 000 руб. «Люкс» 2026 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD 2 789 900 руб. 150 000 руб. «Престиж» 2026 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD 2 799 900 руб. (-2,10%) 150 000 руб. (+60 000 руб.)

Для всех комплектаций Jetour Dashing предусмотрен один силовой агрегат — бензиновый турбированный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 147 л. с. (210 Нм). Он работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод у кроссовера только передний.

С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 11,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 180 км/ч. Заявленный расход топлива равен 10,3 литра на 100 км в городском цикле, 6,5 литра на трассе и 7,8 литра в смешанном режиме. Производитель рекомендует использовать бензин с октановым числом не ниже АИ-95. Вместимость топливного бака — 57 литров.

Фото: Автоновости Дня

Длина кроссовера достигает 4590 мм, ширина составляет 1900 мм, высота — 1685 мм. Колесная база равна 2720 мм. Багажное отделение вмещает 486 литров, а после складывания задних сидений его объем увеличивается до 977 литров.

В перечень стандартного оборудования Jetour Dashing 2026 года выпуска входят светодиодные фары, круиз-контроль, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и электрические регулировки передних сидений. Кроме того, автомобиль получил подогревы передних кресел, рулевого колеса, лобового стекла, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя. В оснащение также входят вентиляция передних сидений, задние датчики парковки и камера заднего вида.

Мультимедийная система работает через центральный сенсорный дисплей диагональю 12,8 дюйма, а информацию о параметрах автомобиля выводит 8-дюймовая цифровая приборная панель. Мультимедиа поддерживает беспроводное подключение смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto, а также голосовое управление. Для мобильных устройств предусмотрена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

В комплектации «Престиж», для которой увеличили прямую скидку, дополнительно доступны боковые шторки безопасности, подогрев задних сидений, передние парктроники и атмосферная подсветка салона. Также в этой версии установлены аудиосистема Sony с восемью динамиками и система кругового обзора с функцией отображения пространства под днищем.

Топовая версия также оснащается регулируемыми спинками сидений второго ряда, датчиком дождя, системой контроля слепых зон, системой предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом и системой оповещения об опасности при открывании дверей.

Для комплектаций «Люкс» и «Престиж» 2026 года выпуска доступен телематический сервис «Мой Jetour». Согласно прайс-листу, владельцы могут пользоваться им без дополнительной платы в течение до трех лет. Проверить наличие телематического модуля в конкретном автомобиле можно на сайте марки.

Автор: Иван Бахарев