Флагманский кроссовер Jaecoo J8 подешевел в России: сколько стоит топовая версия модели

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В России бренд Jaecoo предложил прямую выгоду на флагманский кроссовер J8 2026 года производства. Скидка в размере 100 тыс. рублей действует на автомобиль в максимальной комплектации «Престиж+», выяснили «Автоновости дня».

С учетом специального предложения стоимость Jaecoo J8 2026 года в исполнении «Престиж+» составляет 4 745 000 рублей. Это на 2,06% ниже базовой цены.

Для комплектаций «Комфорт» и «Престиж» 2026 года выпуска скидка не предусмотрена. Их рекомендованные розничные цены сохраняются на уровне 4 330 000 и 4 645 000 рублей соответственно. На автомобили 2025 года производства прямая выгода также не распространяется: цены на три версии варьируются от 4 219 000 до 4 779 000 рублей.

Цены Jaecoo J8

Комплектация Цена с учетом

прямой выгоды Прямая выгода «Комфорт» 2025 г. в., 2.0T, 249 л. с., 7DCT, AWD 4 219 000 руб. — «Престиж» 2025 г. в., 2.0T, 249 л. с., 7DCT, AWD 4 569 000 руб. — «Престиж+» 2025 г. в., 2.0T, 249 л. с., 7DCT, AWD 4 779 000 руб. — «Комфорт» 2026 г. в., 2.0T, 249 л. с., 7DCT, AWD 4 330 000 руб. — «Престиж» 2026 г. в., 2.0T, 249 л. с., 7DCT, AWD 4 645 000 руб. — «Престиж+» 2026 г. в., 2.0T, 249 л. с., 7DCT, AWD 4 745 000 руб. 100 000 руб.

Независимо от комплектации Jaecoo J8 оснащается бензиновым турбированным двигателем объемом 2,0 литра. Его мощность составляет 249 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 385 Нм. В связке с мотором работают семиступенчатая роботизированная коробка передач и полный привод.

До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 8,5 секунды. Заявленный расход бензина АИ-95 в смешанном цикле равен 8,1 литра на 100 км.

Jaecoo J8 остается самым большим кроссовером в нынешней российской линейке бренда. Длина автомобиля составляет 4820 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1710 мм. Колесная база достигает 2820 мм, а дорожный просвет равен 210 мм.

В зависимости от положения задних сидений объем багажника варьируется от 717 до 2021 литра. Также модель получила топливный бак на 65 литров и 20-дюймовые колесные диски.

В базовое оснащение Jaecoo J8 входят светодиодные фары, панорамная крыша с люком, система кругового обзора на 540 градусов, проекционный дисплей и двухзонный климат-контроль. Все версии также оборудованы адаптивным круиз-контролем, системой автоматического экстренного торможения, ассистентом удержания в полосе и подвеской с регулируемой жесткостью амортизаторов.

Передние и задние сиденья имеют функцию обогрева, передние кресла дополнительно оснащены вентиляцией. В комплектацию также входят подогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя, дистанционный запуск двигателя, электропривод двери багажника и беспроводная зарядка смартфона мощностью 50 Вт.

Кроме того, автомобиль поддерживает Apple CarPlay и Android Auto без использования кабеля.

В версиях «Престиж» и «Престиж+» предусмотрены передние сиденья с массажем, оттоманка для переднего пассажира, встроенный видеорегистратор и аудиосистема с 14 динамиками. В базовой комплектации установлено 12 динамиков. Дополнительными особенностями этих исполнений стали кожаная отделка кресел, электрическая регулировка рулевой колонки и дополнительные подушки безопасности.

Топовая комплектация «Престиж+», на которую теперь распространяется прямая выгода, отличается интеллектуальной системой полного привода. В ее состав входит задний дифференциал с двумя муфтами на полуосях. Благодаря этому крутящий момент можно независимо распределять между задними колесами.

Система также оснащена механизмом отключения карданного вала. Он размыкает передачу крутящего момента на заднюю ось, когда необходимость в полном приводе отсутствует.

В сентябре бренд Jaecoo повысил цены на весь модельный ряд в России. Тогда кроссоверы J6 и J7 в отдельных версиях, а также Jaecoo J8 в комплектациях 2026 года выпуска подорожали на 30-60 тыс. рублей.

В октябре менее доступными стали компактный паркетник Jaecoo J6 и его российский аналог Jeland J6. Базовые цены на эти модели остались прежними, однако скидка в размере 100 тыс. рублей при их покупке больше не предоставляется.

Автор: Иван Бахарев