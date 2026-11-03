В России перезапустят автозавод мощностью до 20 тысяч автомобилей в год: когда он заработает

Бывший российский завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово планируют перезапустить с новым производственным партнёром в первом квартале 2027 года. О подготовке предприятия и сохранности оборудования «Газете.Ru» сообщил генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

Как отметил руководитель дилерского холдинга, оборудование Mercedes-Benz полностью сохранилось и было упаковано с соблюдением технических рекомендаций.

«Безусловно, завод будет выпускать автомобили. Вся информация о запуске завода будет транслироваться по мере ее поступления. Нельзя сказать, что завод остановлен, но сейчас он и не работает на свою проектную мощность», — рассказал Андрей Ольховский.

Гендиректор «Автодома» также сообщил о стабилизации российского авторынка с точки зрения представленных в стране марок и моделей. По его прогнозу, в 2027 году их состав окончательно определится на следующие четыре-пять лет.

После этого, пояснил Ольховский, производителям предстоит окупать инвестиции в запуск сборочных предприятий. Основные усилия автокомпаний будут сосредоточены на локализации компонентов.

Бывший российский завод Mercedes-Benz находится в индустриальном парке «Есипово» в Московской области. Предприятие начало работу в 2019 году, а его максимальная производственная мощность составляет 20 тыс. автомобилей в год.

После ухода Mercedes-Benz из России завод поначалу простаивал. В апреле 2023-го площадку приобрела дилерская группа «Автодом», которая уже через год начала собирать на ней премиальные кроссоверы Exeed VX, TXL и RX. За 2024—2025 годы с конвейера предприятия вышло 16,4 тыс. таких автомобилей.

Тем временем на бывшем заводе Hyundai под Санкт-Петербургом недавно стартовало производство нового российского кроссовера Votour V5. Модель выпускают по полному циклу, а её продажи должны начаться в ноябре текущего года.

Автор: Иван Бахарев