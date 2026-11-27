Калининградский завод «Автотор» произвел очередную партию востребованных в России электрических седанов «АмберАвто А5». Как сообщили в пресс-службе «Автотора» в пятницу, 27 ноября, до конца 2026 года предприятие выпустит 3300 автомобилей этой модели.

Машины из новой партии начали окрашивать в новый для модели ярко-красный цвет Amber Flame («Янтарное пламя»). Его название связано с одним из главных символов Калининградской области. Теперь покупателям доступно семь оттенков, среди которых также есть «Балтийский жемчуг», «Черный янтарь» и «Морской кристалл».

Фото: Автоновости Дня

О других изменениях производитель не сообщал. «АмберАвто А5» представляет собой ребрендированную версию китайского седана JMEV Yi. Длина автомобиля составляет 4675 мм, ширина — 1835 мм, высота — 1480 мм, а колесная база равна 2750 мм.

Электромобиль калининградского бренда оснащен одним синхронным двигателем, установленным на передней оси. Его мощность составляет 160 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 225 Нм. Максимальная скорость седана — 140 км/ч. Батарея емкостью 63 кВт·ч обеспечивает запас хода до 520 километров по циклу NEDC.

Фото: Автоновости Дня

После снижения цен в октябре рекомендованная розничная стоимость «АмберАвто А5» составляет от 3 400 000 до 3 600 000 рублей. Итоговая цена зависит от комплектации.

Ранее сообщалось, что обновленный электрический седан «АмберАвто А5» прошел сертификацию и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). После этого модель снова можно официально продавать в России.