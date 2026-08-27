В России пересмотрели цены на бывшие Kia российской сборки: сколько теперь стоят Solaris KRS и KRX

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Российская марка Solaris исключила из прайс-листов седана KRS и кросс-хэтчбека KRX начальные версии «Комфорт» / Comfort с механической коробкой передач. Из-за этого минимальная стоимость моделей увеличилась на 110 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно. Такие изменения выявили «Автоновости дня» в ходе мониторинга цен бренда.

Ранее комплектация «Комфорт» / Comfort для обеих моделей стоила одинаково — 2 335 000 рублей. Теперь она доступна только с автоматической коробкой: Solaris KRS оценивается в 2 445 000 рублей, а Solaris KRX — в 2 535 000 рублей. При этом наиболее доступной версией KRX с «механикой» стало исполнение «Люкс АВ» / Luxe AV стоимостью 2 435 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Цены на остальные комплектации Solaris KRS и KRX не изменились. Механическая коробка по-прежнему предлагается для KRX в более дорогой версии «Люкс АВ» / Luxe AV. У KRS после исключения базового исполнения вариантов с «механикой» в действующем «прайсе» не осталось.

Цены на Solaris KRS

Комплектация Цена «Комфорт» / Comfort 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, FWD 2 445 000 руб. «Люкс АВ» / Luxe AV 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, FWD 2 560 000 руб. «Стиль» / Style 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, FWD 2 635 000 руб. «Престиж» / Prestige 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, FWD 2 725 000 руб. «Премиум» / Premium 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, FWD 2 870 000 руб.

Цены на Solaris KRX

Комплектация Цена «Комфорт» / Comfort 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, FWD 2 535 000 руб. «Люкс АВ» / Luxe AV 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6MT, FWD 2 435 000 руб. «Люкс АВ» / Luxe AV 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, FWD 2 650 000 руб. «Стиль» / Style 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, FWD 2 725 000 руб. «Престиж» / Prestige 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, FWD 2 815 000 руб. «Премиум» / Premium 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, FWD 2 960 000 руб.

Седан Solaris KRS является ребрендированной версией Kia Rio, которая ранее пользовалась популярностью у россиян. Кросс-хэтчбек Solaris KRX построен на базе Kia Rio X.

Обе модели комплектуются атмосферным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 123 л. с. Для KRS теперь доступна только шестиступенчатая автоматическая коробка, тогда как KRX сохранил вариант с шестиступенчатой «механикой». Привод у автомобилей исключительно передний.

Ранее сообщалось, что в июле текущего года продажи автомобилей Solaris в годовом выражении сократились на 55% — до 1490 штук. По итогам января—июля бренд окончательно покинул «десятку» лидеров российского авторынка.

Официальных заявлений о прекращении выпуска Solaris не было. Однако, по информации нескольких информированных источников, в 2026 году на заводе в Сестрорецке (Санкт-Петербург) не произвели ни одного автомобиля.

Также стало известно о подготовке бывшего завода Hyundai под Петербургом к реконструкции. Согласно неподтвержденным данным, на предприятии могут построить дополнительный производственный цех и новый цех сварки.

Автор: Иван Бахарев