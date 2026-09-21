В России пересмотрели стоимость запчастей по ОСАГО: как изменятся выплаты и для каких марок цены выросли больше всего

С 19 сентября 2026 года в России применяется обновлённая версия справочника средней стоимости запчастей РСА, используемого для расчёта выплат по ОСАГО. В среднем цены на детали увеличились на 8,2%, однако по некоторым маркам автомобилей рост оказался существенно выше.

Наиболее заметно подорожали комплектующие для Toyota, Mitsubishi и Honda — примерно на 13%. Для Kia, Daewoo и Chery изменение стоимости оказалось значительно скромнее и составило 4,6–4,8%.

В пределах средних значений изменилась стоимость деталей для Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и ВАЗ. В справочнике цены на запчасти для этих марок выросли от 7,5% до 9,3%. Таким образом, влияние обновлённых данных на расходы по ремонту будет зависеть от марки автомобиля.

Применять новые цены при расчёте выплат по ОСАГО будут только по дорожно-транспортным происшествиям, произошедшим с 19 сентября 2026 года. В таких случаях увеличение стоимости комплектующих приведёт к росту возмещения, связанного с расходами на запчасти.

Согласно оценке РСА, страховая выплата в части расходов на запасные части может увеличиться на 7–8%. При этом данный показатель отражает влияние обновлённых цен на комплектующие, а не означает одинакового роста каждой отдельной выплаты.

Изменение стоимости связано с новым порядком формирования справочника. Утверждённые Банком России правила начали действовать в июле 2026 года и были учтены РСА при подготовке сентябрьской версии. В частности, при определении средней цены теперь не учитываются аналоги, стоимость которых ниже цены оригинальной детали на 70% и более.

Из расчёта средней стоимости расходных материалов также исключили скидки. Одноразовые детали, в том числе уплотнители и наклейки, теперь должны полностью включаться в стоимость ремонта. Ранее на такие расходы распространялся лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей.

РСА изменил и методику определения рыночной стоимости оригинальных деталей. Из расчёта исключаются аномально низкие предложения: учитываются цены на оригинальные запчасти, которые составляют не менее 30% от средней медианной стоимости оригинала.

Ранее РСА сообщил, что в России выросли продажи электронных полисов ОСАГО. По словам главы союза Евгения Уфимцева, оформление страховки онлайн стало для автомобилистов привычным способом заключения договора.

Автор: Андрей Сундуков