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В России обновили «прайсы» двух бюджетных кроссоверов: сколько теперь стоят Jeland J6 и Jaecoo J6

Jeland J6 и Jaecoo J6 стали менее доступными: базовые цены сохранились, но скидка 100 тысяч рублей на российском рынке исчезла в октябре.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
06.10.2026, 15:42·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

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В октябре российский Jeland J6 и его китайский аналог Jaecoo J6 стали менее доступными для покупателей. Рекомендованные цены на автомобили не изменились, однако скидка в размере 100 тыс. рублей при их приобретении больше не действует. Это выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов обеих марок.

Jeland J6 по-прежнему предлагается по цене от 2,35 млн рублей, а Jaecoo J6 — от 2,33 млн рублей.

Jeland J6

Цены на Jeland J6

КомплектацияЦена
«Актив» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD2 350 000 руб.
«Комфорт» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD2 549 000 руб.
«Престиж» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD2 749 000 руб.
«Престиж» 1.6T, 150 л. с., 7DCT, AWD2 929 000 руб.

Полноприводная версия Jeland J6 поступила в продажу в августе. Такой автомобиль оснащается 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 литра и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Переднеприводные комплектации получили 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с. и шестиступенчатый «робот».

Jaecoo J6

Цены на Jaecoo J6

КомплектацияЦена
«Актив» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD2 330 000 руб.
«Комфорт» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD2 549 000 руб.
«Престиж» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD2 749 000 руб.

Jaecoo J6 доступен на российском рынке только в трех переднеприводных комплектациях. Версии с полным приводом для модели не предусмотрены. Во всех исполнениях используются 147-сильный турбированный двигатель и шестиступенчатая роботизированная коробка передач.

Базовая комплектация «Актив» у Jaecoo J6 без учета скидок стоит на 20 тыс. рублей меньше, чем аналогичная версия Jeland J6.

Прямую скидку на кроссоверы Jeland J6 и Jaecoo J6 начали предлагать в сентябре.

Ранее бренд Jeland рассказал «Автоновостям дня» о локализации кроссовера J6 на заводе в Шушарах. Автомобили оснащают российской телематической системой, системой экстренного реагирования “ЭРА-ГЛОНАСС” и отечественным блоком управления кузовной электроникой.

Автор: Иван Бахарев

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