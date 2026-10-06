В России обновили «прайсы» двух бюджетных кроссоверов: сколько теперь стоят Jeland J6 и Jaecoo J6

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В октябре российский Jeland J6 и его китайский аналог Jaecoo J6 стали менее доступными для покупателей. Рекомендованные цены на автомобили не изменились, однако скидка в размере 100 тыс. рублей при их приобретении больше не действует. Это выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов обеих марок.
Jeland J6 по-прежнему предлагается по цене от 2,35 млн рублей, а Jaecoo J6 — от 2,33 млн рублей.
Jeland J6
Цены на Jeland J6
|Комплектация
|Цена
|«Актив» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD
|2 350 000 руб.
|«Комфорт» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD
|2 549 000 руб.
|«Престиж» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD
|2 749 000 руб.
|«Престиж» 1.6T, 150 л. с., 7DCT, AWD
|2 929 000 руб.
Полноприводная версия Jeland J6 поступила в продажу в августе. Такой автомобиль оснащается 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 литра и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Переднеприводные комплектации получили 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с. и шестиступенчатый «робот».
Jaecoo J6
Цены на Jaecoo J6
|Комплектация
|Цена
|«Актив» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD
|2 330 000 руб.
|«Комфорт» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD
|2 549 000 руб.
|«Престиж» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD
|2 749 000 руб.
Jaecoo J6 доступен на российском рынке только в трех переднеприводных комплектациях. Версии с полным приводом для модели не предусмотрены. Во всех исполнениях используются 147-сильный турбированный двигатель и шестиступенчатая роботизированная коробка передач.
Базовая комплектация «Актив» у Jaecoo J6 без учета скидок стоит на 20 тыс. рублей меньше, чем аналогичная версия Jeland J6.
Прямую скидку на кроссоверы Jeland J6 и Jaecoo J6 начали предлагать в сентябре.
Ранее бренд Jeland рассказал «Автоновостям дня» о локализации кроссовера J6 на заводе в Шушарах. Автомобили оснащают российской телематической системой, системой экстренного реагирования “ЭРА-ГЛОНАСС” и отечественным блоком управления кузовной электроникой.
Автор: Иван Бахарев