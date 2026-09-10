В России обновили «прайсы» бывших Hyundai и Kia российской сборки: сколько теперь стоят Solaris HC и KRX

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Российский бренд Solaris в сентябре пересмотрел стоимость кроссовера HC (экс-Creta) и кросс-хэтчбека KRX (экс-Rio X). Актуальные комплектации подорожали на 70 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. Кроме того, из прайс-листов убрали несколько версий, выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга.

Цены на Solaris HC

Комплектация Цена Изменение «Прайм» / Prime 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6MT, 2WD 2 570 000 руб +70 000 руб. «Прайм» / Prime 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, 2WD 2 740 000 руб +70 000 руб. «Классик» / Classic 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6MT, 2WD 2 680 000 руб +70 000 руб. «Классик» / Classic 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, 2WD 2 865 000 руб +70 000 руб. «Фэмили» / Family 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, 2WD 3 055 000 руб +70 000 руб. «Фэмили» / Family 2025 г. в., 1.6 л, 121 л. с., 6MT, 4WD 3 040 000 руб +70 000 руб. «ЛайфСтайл» / LifeStyle 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, 2WD 3 225 000 руб +70 000 руб. «Фэмили» / Family 2025 г. в., 2.0 л, 149,6 л. с., 6AT, 2WD 3 175 000 руб +70 000 руб. «ЛайфСтайл» / LifeStyle 2025 г. в., 2.0 л, 149,6 л. с., 6AT, 2WD 3 360 000 руб +70 000 руб. «ЛайфСтайл» / LifeStyle 2025 г. в., 2.0 л, 149,6 л. с., 6AT, 4WD 3 495 000 руб +70 000 руб. «Престиж Смарт» / Prestige Smart 2025 г. в., 2.0 л, 149,6 л. с., 6AT, 4WD 3 985 000 руб +70 000 руб.

Одновременно с повышением цен из прайс-листа Solaris HC исключили две полноприводные комплектации с 1,6-литровым 121-сильным двигателем и «автоматом». Версия «Фэмили» / Family ранее стоила 3 105 000 рублей, а «ЛайфСтайл» / LifeStyle — 3 290 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

В зависимости от комплектации Solaris HC оснащается одним из двух атмосферных двигателей. Мотор объемом 1,6 литра развивает 123 силы в версиях с передним приводом и 121 силу — с полным. Отдача 2,0-литрового агрегата составляет 149,6 л. с.

«Младший» двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». «Старший» мотор доступен только с автоматической коробкой передач.

Цены на Solaris KRX

Комплектация Цена Изменение «Комфорт» / Comfort 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, FWD 2 585 000 руб. +50 000 руб. «Люкс АВ» / Luxe AV 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, FWD 2 700 000 руб. +50 000 руб. «Стиль» / Style 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, FWD 2 775 000 руб. +50 000 руб. «Престиж» / Prestige 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, FWD 2 865 000 руб. +50 000 руб. «Премиум» / Premium 2025 г. в., 1.6 л, 123 л. с., 6AT, FWD 3 010 000 руб. +50 000 руб.

У Solaris KRX ассортимент комплектаций также сократился после повышения цен. В сентябре из «прайса» исчезла последняя версия с механической коробкой передач — «Люкс АВ» / Luxe AV. Ее стоимость составляла 2 435 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Во всех комплектациях Solaris KRX оснащается атмосферным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 123 л. с. Коробка передач для модели стала безальтернативной: с мотором работает классический шестиступенчатый «автомат».

В августе бренд Solaris уже обновлял прайс-листы своих моделей. Тогда из «прайсов» седана KRS и кросс-хэтчбека KRX убрали базовые версии «Комфорт» / Comfort с механической коробкой передач. В результате минимальная стоимость этих моделей увеличилась на 110 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

Автомобили Solaris производят на мощностях бывшего завода Hyundai в Сестрорецке (Санкт-Петербург). Официальных сообщений о прекращении их сборки не было. При этом, по сведениям нескольких информированных источников, в 2026 году на площадке не выпустили ни одной машины этого бренда.

Автор: Иван Бахарев