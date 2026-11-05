В России обновили цены на четыре модели GAC: сколько теперь стоят кроссоверы S7, S9 и AION V, а также минивэн M8

Содержание:

В ноябре компания GAC пересмотрела цены на минивэн M8, гибридные кроссоверы S7 и S9, а также электрокроссовер AION V на российском рынке. Автомобили 2026 года выпуска в зависимости от модели и комплектации стали дороже на 100–200 тыс. рублей, что соответствует росту на +1,5–3,2%. Об этом выяснили «Автоновости дня».

GAC M8

Стоимость семиместного минивэна GAC M8 2026 года выпуска увеличилась на 200 тыс. рублей в комплектациях GT, GX и GX Premium. Четырехместная версия Lounge стала исключением: ее цена не изменилась и по-прежнему составляет 7 999 999 рублей как для автомобилей 2025-го, так и для автомобилей 2026 года выпуска.

Цены на GAC M8

Комплектация Цена Изменение GT (2025 г. в., 2.0T, 231 л. с., 8AT, FWD, 7 мест) 5 999 999 руб. — GX (2025 г. в., 2.0T, 231 л. с., 8AT, FWD, 7 мест) 6 549 999 руб. — GX Premium (2025 г. в., 2.0T, 231 л. с., 8AT, FWD, 7 мест) 6 749 999 руб. — Lounge (2025 г. в., 2.0T, 231 л. с., 8AT, FWD, 4 места) 7 999 999 руб. — GT (2026 г. в., 2.0T, 231 л. с., 8AT, FWD, 7 мест) 6 449 999 руб. +200 000 руб. GX (2026 г. в., 2.0T, 231 л. с., 8AT, FWD, 7 мест) 6 749 999 руб. +200 000 руб. GX Premium (2026 г. в., 2.0T, 231 л. с., 8AT, FWD, 7 мест) 6 949 999 руб. +200 000 руб. Lounge (2026 г. в., 2.0T, 231 л. с., 8AT, FWD, 4 места) 7 999 999 руб. —

Силовая установка GAC M8 во всех исполнениях включает 2,0-литровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 231 л. с. и крутящим моментом 380 Нм. Двигатель работает в связке с классическим восьмиступенчатым «автоматом» Aisin.

GAC S7

Цена гибридного GAC S7 2026 года выпуска в начальной комплектации ST выросла на 100 тыс. рублей (+1,7%), а в топовой версии SX Premium — на 150 тыс. рублей (+2,4%). Теперь автомобили стоят 5 999 000 и 6 399 000 рублей соответственно.

Цены на GAC S7

Комплектация Цена Изменение ST (2026 г. в., REEV, 340 л. с., 36,3 кВт·ч, 1.5T ДВС-генератор, AWD) 5 999 000 руб. +100 000 руб. SX Premium (2026 г. в., REEV, 340 л. с., 36,3 кВт·ч, 1.5T ДВС-генератор, AWD) 6 399 000 руб. +150 000 руб.

Продажи GAC S7 в России начались в марте нынешнего года. Кроссовер получил последовательную гибридную систему: бензиновый двигатель выполняет функцию генератора, а за привод колес отвечают два электромотора, установленные на каждой из осей.

Мощность бензинового двигателя-генератора составляет 156 л. с. Два электромотора развивают суммарно 340 л. с., благодаря чему кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 6,7 секунды. Запас хода GAC S7 достигает 867 километров по циклу NEDC, а на электротяге автомобиль может проехать до 153 километров.

GAC S9

Гибридный кроссовер GAC S9 2026 года выпуска подорожал на 100 тыс. рублей (+1,5%). Цена единственной комплектации SX Premium увеличилась с 6 799 000 до 6 899 000 рублей.

Цены на GAC S9

Комплектация Цена Изменение SX Premium (2026 г. в., REEV, 340 л. с., 44,5 кВт·ч, 1.5T ДВС-генератор, AWD) 6 899 000 руб. +100 000 руб.

GAC S9 является флагманом гибридной линейки бренда. На российском рынке модель появилась в июне текущего года. Как и GAC S7, кроссовер оснащен последовательной гибридной силовой установкой: бензиновый мотор используется как генератор, а два электродвигателя обеспечивают суммарную максимальную мощность 340 л. с. Разгон до «сотни» занимает 7,2 секунды.

При полностью заряженном аккумуляторе и полном бензобаке GAC S9 способен проехать 1019 км. Запас хода исключительно на электротяге достигает 208 км. Оба показателя рассчитаны по новому европейскому ездовому циклу NEDC.

GAC AION V

Стоимость электрического кроссовера GAC AION V 2026 года выпуска повысилась на 100 тыс. рублей в каждой из двух комплектаций. Цена базовой версии EX FWD выросла с 4 299 000 до 4 399 000 рублей (+2,3%), а исполнение EX Premium FWD подорожало с 4 599 000 до 4 699 000 рублей (+2,2%).

Цены на GAC AION V

Комплектация Цена Изменение EX FWD (2026 г. в., EV, 204 л. с., 75,26 кВт·ч, FWD) 4 399 000 руб. +100 000 руб. EX Premium FWD (2026 г. в., EV, 204 л. с., 75,26 кВт·ч, FWD) 4 699 000 руб. +100 000 руб.

Городской электрокроссовер GAC AION V стал еще одной весенней новинкой марки на российском рынке. За движение отвечает электромотор мощностью 204 л. с. (150 кВт), расположенный на передней оси. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 7,9 секунды. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 75,26 кВт·ч обеспечивает запас хода до 580 км по циклу NEDC.

Aion V стал первой моделью GAC, разработанной в рамках европейской стратегии развития бренда. В основе электрокроссовера лежит модульная платформа Aion Electric Platform (AEP 3.0), созданная специально для электромобилей нового поколения.

Автор: Иван Бахарев