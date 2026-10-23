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В России изменились цены на популярный кроссовер Jaecoo J7: сколько он теперь стоит

Jaecoo J7 подорожал в России на 200 тысяч рублей после отмены прямой выгоды. Цены на кроссовер 2026 года теперь начинаются от 2,849 млн рублей.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
23.10.2026, 10:32·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

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В октябре китайский бренд Jaecoo отменил прямую выгоду при покупке кроссовера J7 в России. В результате минимальная цена модели увеличилась на 200 тыс. рублей, или 7,6%. Это выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов компании.

Ранее скидка составляла 200 тыс. рублей и распространялась только на базовую комплектацию «Актив» с передним приводом. С учетом выгоды автомобиль можно было приобрести за 2 649 000 рублей. В обновленном октябрьском прайс-листе скидка больше не указана.

Цены на Jaecoo J7

КомплектацияЦена
«Актив» 2026 г. в., 1.6T, 150 л. с., 7DCT, FWD2 849 000 руб.
«Престиж» 2026 г. в., 1.6T, 150 л. с., 7DCT, FWD3 109 000 руб.
«Комфорт» 2026 г. в., 1.6T, 186 л. с., 7DCT, AWD3 259 000 руб.
«Престиж» 2026 г. в., 1.6T, 186 л. с., 7DCT, AWD3 409 000 руб.

Переднеприводные версии Jaecoo J7 комплектуются турбированным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 л. с. Полноприводным модификациям досталась его версия мощностью 186 л. с. Во всех комплектациях двигатель работает в паре с семиступенчатым «роботом». В зависимости от исполнения разгон до 100 км/ч занимает 9,0–9,7 секунды.

Базовая комплектация «Актив» включает, среди прочего, 18-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодную оптику и двухзонный климат-контроль с отдельными дефлекторами для пассажиров второго ряда. Также в оснащение входят мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 13,2 дюйма, цифровая приборная панель размером 10,25 дюйма, шесть аудиодинамиков, электрорегулировка и обогрев зеркал с повторителями поворотов, камера заднего вида, задние датчики парковки, круиз-контроль и «зимний» пакет. Последний предусматривает обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Ранее в октябре Jaecoo пересмотрел прайс-лист флагманского кроссовера J8 в России. В отличие от J7, модель стала доступнее: цены на нее не изменились, однако для топовой комплектации «Престиж+» появилась прямая выгода в размере 100 тыс. рублей.

Автор: Иван Бахарев

Источник

JAECOO (105)

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