В России изменили цены на KGM Torres: сколько теперь стоит корейский кроссовер с учетом скидок

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В ноябре минимальная стоимость корейского кроссовера KGM Torres в России с учетом прямой скидки увеличилась, тогда как базовые цены модели не изменились. На это обратили внимание «Автоновости дня» в рамках регулярного мониторинга стоимости новых автомобилей в РФ.

Из актуального прайс-листа исключили пять версий Torres 2024 модельного года, выпущенных в 2025 году. В документе сохранились только автомобили 2025 модельного года, которые продавались и ранее, однако теперь на них действуют меньшие скидки. Поэтому минимальная цена кроссовера с учетом прямой выгоды выросла на 50 тыс. рублей (+1,4%) — с 3 540 000 до 3 590 000 рублей.

На базовую комплектацию «Сити» 2024 модельного года ранее предоставлялась прямая скидка 670 тыс. рублей. Для остальных четырех исполнений ее размер составлял 700 тыс. рублей. Теперь для автомобилей 2025 модельного года, оставшихся в прайс-листе, скидки равны 620 тыс. и 650 тыс. рублей соответственно. Таким образом, разница с версиями предыдущего модельного года составляет 50 тыс. рублей.

Базовые цены KGM Torres при этом остались на прежнем уровне — от 4 210 000 до 5 430 000 рублей. С учетом прямой скидки кроссовер сейчас можно приобрести за 3 590 000–4 780 000 рублей. Ранее цены с учетом этой выгоды находились в диапазоне от 3 540 000 до 4 730 000 рублей.

Цены на KGM Torres

Комплектация Базовая цена Цена с учетом

прямой скидки «Сити» (2025 м. г., 2025 г. в., 1.5T, 163 л. с., 6AT, FWD) 4 210 000 ₽ 3 590 000 ₽ «Оптимум» (2025 м. г., 2025 г. в., 1.5T, 163 л. с., 6AT, FWD) 4 615 000 ₽ 3 965 000 ₽ «Оптимум 4х4» (2025 м. г., 2025 г. в., 1.5T, 163 л. с., 6AT, AWD) 4 920 000 ₽ 4 270 000 ₽ «Престиж 4х4» (2025 м. г., 2025 г. в., 1.5T, 163 л. с., 6AT, AWD) 5 330 000 ₽ 4 680 000 ₽ «Премьер 4х4» (2025 м. г., 2025 г. в., 1.5T, 163 л. с., 6AT, AWD) 5 430 000 ₽ 4 780 000 ₽

Автомобили двух модельных годов отличаются, в частности, размером колесных дисков. У Torres 2024 модельного года базовая версия «Сити» комплектовалась 17-дюймовыми дисками, тогда как остальные четыре исполнения получали 18-дюймовые. Для машин 2025 модельного года предусмотрены 18-дюймовые колеса в трех младших комплектациях и 20-дюймовые — в двух старших.

Все версии KGM Torres, представленные в действующем прайс-листе, оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 163 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Максимальный крутящий момент составляет 280 Нм. Комплектации «Сити» и «Оптимум» имеют передний привод, а три более дорогие версии — полный.

Заявленный расход топлива в смешанном цикле достигает 8,6 литра на 100 километров у переднеприводных модификаций и 9,1 литра у полноприводных. Длина кроссовера равна 4705 мм, ширина — 1890 мм, высота с рейлингами — 1720 мм. Колесная база составляет 2680 мм, а дорожный просвет — 195 мм.

В базовой комплектации «Сити» KGM Torres получает цифровую приборную панель и мультимедийную систему, каждая из которых оснащена экраном диагональю 12,3 дюйма. В стандартное оснащение также входят двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, подогрев передних сидений, а также поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Начиная с исполнения «Оптимум», в оснащение входят система кругового обзора, бесключевой доступ, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев рулевого колеса и задних сидений, а также вентиляция передних кресел. Кроме того, такие версии имеют электрорегулировку водительского сиденья и датчики дождя и света.

Комплектации «Престиж 4х4» и «Премьер 4х4» дополнительно оснащаются системами помощи водителю. В их числе автоматическое экстренное торможение (AEBS), удержание в полосе (LKA), контроль внимания водителя (DAA), управление дальним светом (HBA) и предупреждение о выходе из занимаемой полосы (LDW). Также для этих версий предусмотрены коленная подушка безопасности водителя, атмосферная подсветка салона и акустические стекла передних дверей.

Ранее KGM увеличил прямые скидки на кроссовер Torres в России. В сентябре базовые цены модели не менялись, однако с учетом скидок автомобили стали доступнее.

Автор: Константин Завьялов