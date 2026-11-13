В России изменили цены на Exlantix ET8: во сколько теперь обойдётся шестиместный кроссовер

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В ноябре прямая скидка на шестиместный гибридный кроссовер Esteo Exlantix ET8 в России уменьшилась с 900 тыс. до 800 тыс. рублей. При этом базовая стоимость автомобиля не изменилась, выяснили «Автоновости дня», изучив актуальные прайс-листы.

С учётом скидки Exlantix ET8 в единственной комплектации «Топ» стал дороже на 100 тыс. рублей, или на 1,5%. Теперь его цена составляет 6 890 000 рублей.

Цены на Esteo Exlantix ET8

Комплектация Базовая цена Цена с прямой скидкой Прямая скидка «Топ» / Top (2026 г. в., 1.5T, 469 л. с., 40 кВт·ч, AWD) 7 690 000 руб. 6 890 000 руб. 800 000 руб.

Esteo Exlantix ET8 получил последовательную гибридную силовую установку. Бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра вращает генератор, который во время движения поддерживает заряд тяговой батареи. За вращение колёс отвечают два электромотора, установленные на передней и задней осях. Их суммарная пиковая мощность достигает 469 л. с., а максимальный крутящий момент составляет 634 Н·м. При полностью заряженной батарее ёмкостью 40 кВт·ч и заполненном 67-литровом топливном баке кроссовер способен проехать до 1100 км по циклу WLTP.

В оснащение комплектации «Топ» входят адаптивные амортизаторы CDC, вентиляция и массаж сидений первых двух рядов, а также обогрев всех шести сидений. Кроме того, предусмотрены обогрев руля, заднего и лобового стёкол, система кругового обзора, ионизация воздуха в салоне и беспроводная зарядка для двух смартфонов.

Exlantix ET8 также оборудован проекционным дисплеем и 30-дюймовым двухзонным сенсорным экраном. Для пассажиров второго ряда предусмотрен потолочный 17,3-дюймовый монитор с сервоприводом. В салоне есть выдвижной бокс с функциями охлаждения и нагревания, премиальная аудиосистема с 23 динамиками и шесть USB-портов — пять Type C и один Type A. Все двери получили двойное шумоизоляционное остекление. В автомобиле предусмотрен и режим кемпинга, позволяющий использовать его для питания внешних электроприборов мощностью до 3,5 кВт.

Ранее бренд Esteo представил комплекс зимних решений для гибридного кроссовера Exlantix ET. В их число вошли предварительный прогрев салона и тяговой батареи, интеллектуальный полный привод с режимом «Снег», а также система терморегулирования с трубчатыми электронагревателями.

До этого появилась информация о подготовке Esteo к выводу на российский рынок нового гибридного «внедорожного» кроссовера V25. Ожидается, что его продажи начнутся ориентировочно весной или летом 2027 года.

Автор: Иван Бахарев