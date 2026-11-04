В России резко выросли цены на запчасти для автомобилей «Лада»: какие детали подорожали в 20 раз

Официальный дистрибьютор «АвтоВАЗа» — компания «Лада-Имидж» — с ноября 2026 года скорректировала цены на отдельные оригинальные запчасти для автомобилей LADA. По сравнению с октябрём стоимость выросла у 130 из 18 тысяч позиций, тогда как дешевле стали только восемь деталей. Об этом сообщает сайт «Лада.онлайн».

Наиболее заметные изменения произошли в категории жгутов проводов: подорожание коснулось 24 позиций, а средний рост цен составил 82,4%. В самой крупной группе — подшипниках — стоимость увеличилась для 35 деталей, в среднем примерно на 10%.

В категории кронштейнов и крепёжных обойм цены повысились на четыре позиции, а среднее увеличение достигло 690,9%. На этот показатель существенно повлияла стоимость кронштейна тормозного шланга. В октябре он стоил 30 рублей, а в ноябрьском прайсе его цена выросла до 619 рублей — более чем в 20 раз.

Подорожание затронуло 29 рычагов и щёток стеклоочистителей. В среднем их стоимость увеличилась на 17,2%. Для четырёх крепёжных и мелких элементов средний рост составил 29,3%. Ещё две шаровые опоры подорожали в среднем на 10%.

Средняя цена восьми роликов и деталей к ним выросла на 9,9%. Такой же показатель зафиксирован для двух литых колёс. Семь охлаждающих жидкостей подорожали в среднем на 8,4%, а шесть датчиков и измерителей — на 7,4%. Стоимость одного клапана увеличилась на 2,6%.

В числе подешевевших деталей оказались редукторы мостов. Максимальная цена перепродажи переднего редуктора снизилась со 128 384 до 89 123 рублей, то есть на 30,6%. Стоимость заднего редуктора уменьшилась на 38,8% — с 62 098 до 37 998 рублей.

Существенно снизились цены и на отдельные детали подвески. Задний амортизатор подешевел с 7143 до 2605 рублей, или на 63,5%, а передний — с 5381 до 2281 рубля, или на 57,6%. Рычаг коробки передач в ноябрьском прайсе стоит 2088 рублей против 5890 рублей в октябре. Снижение составило 64,6%.

Задняя левая дверь подешевела с 53 504 до 47 764 рублей — на 10,7%. Цена задней правой двери уменьшилась на 6,2%: с 53 504 до 50 171 рубля. Кроме того, на 9,9% снизилась стоимость заднего жгута проводов — с 33 699 до 30 364 рублей.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» с 1 ноября повысил цены на плановое техническое обслуживание автомобилей LADA. Изменения коснулись всех основных моделей марки.

Автор: Иван Бахарев