В России обновили цены на внедорожник Changan российской сборки: сколько он стоит

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Бренд Deepal, принадлежащий Changan, пересмотрел стоимость гибридного внедорожника Deepal G318 в России. Как выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга официального сайта китайской марки, в сентябре обе комплектации модели стали дороже на 90 тыс. рублей, что соответствует росту на 1,5-1,6%.

Цены на Deepal G318

Комплектация Цена Изменение «Техно» EREV, 439 л. с., 35,07 кВт·ч, 1.5T, AWD 5 740 000 руб. +90 000 руб. «Эверест» EREV, 439 л. с., 35,07 кВт·ч, 1.5T, AWD 6 090 000 руб. +90 000 руб.

Deepal G318 выпускают на калининградском заводе «Автотор». Модель также участвует в государственной программе льготного автокредитования. Она предусматривает госсубсидию в размере до 35% стоимости автомобиля, но не более 925 000 рублей.

Официальные продажи Deepal G318 в России стартовали в марте текущего года. По размерам внедорожник превосходит даже Tank 500: его длина составляет 5010 мм, а ширина — 1985 мм. Высота автомобиля в комплектации «Техно» со стандартной подвеской равна 1895 мм. В версии «Эверест», оснащённой пневмоподвеской, этот показатель достигает 1960 мм.

Фото: Автоновости Дня

Силовая установка Deepal G318 выполнена по последовательной гибридной схеме. В её состав входят два ведущих электромотора общей мощностью 439 л. с. (575 Нм) и бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра. С колёсами он не связан и используется только как генератор для подзарядки батареи. Разгон с места до «сотни» занимает 6,3 секунды, а максимальная скорость достигает 175 км/ч.

Литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 35,07 кВт·ч обеспечивает до 184 км пробега только на электротяге по циклу CLTC. Зарядка с 30 до 80% занимает всего полчаса. При полностью заправленном бензобаке суммарный запас хода автомобиля превышает 1000 км.

Ранее в сентябре компания Changan объявила о планах вывести на российский рынок новую модель бренда Deepal — семейный трёхрядный кроссовер Deepal S09. Автомобиль получит гибридную силовую установку последовательного типа, а его суммарный запас хода составит более 1000 километров.

Автор: Иван Бахарев