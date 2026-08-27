В России изменились цены на популярные кроссовер и седан российской сборки: сколько они стоят

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В августе бренд Voyah пересмотрел цены на две модели, представленные на российском рынке. Гибридные версии кроссовера Free и седана Passion EVR прибавили от 150 до 530 тыс. рублей, или 2,3-9,3%. Это выяснили «Автоновости дня» в рамках регулярного мониторинга прайс-листов китайской компании.

Voyah Free

Фото: Автоновости Дня

Кроссовер Voyah Free подорожал меньше остальных моделей. Стоимость исполнения «Спорт» увеличилась на 150 тыс. рублей — с 6 590 000 до 6 740 000 рублей. Цена топовой версии «Спорт+», которая вышла на рынок в ноябре прошлого года, выросла на 200 тыс. рублей — с 6 740 000 до 6 940 000 рублей.

Обе модификации оснащены последовательной гибридной силовой установкой. В такой схеме бензиновый ДВС работает как генератор, тогда как за движение отвечают электромоторы.

Voyah Free «Спорт» получил два электродвигателя с суммарной пиковой мощностью 490 л. с. и крутящим моментом 720 Нм. Кроссовер разгоняется до «сотни» за 4,8 секунды. Благодаря 1,5-литровому 150-сильному бензиновому двигателю и батарее емкостью 39,2 кВт·ч общий запас хода достигает 1000 километров.

В исполнении «Спорт+» используется более мощный задний электродвигатель. Поэтому суммарная пиковая мощность силовой установки увеличена до 510 л. с., а крутящий момент составляет 690 Нм. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, максимальная скорость ограничена на уровне 200 км/ч.

В состав оснащения также входят никель-кобальт-марганцевая батарея емкостью 43 кВт·ч, бензобак объемом 56 литров и 1,5-литровый 150-сильный турбированный мотор-генератор. Суммарно автомобиль способен проехать до 1020 км.

Voyah Passion

Фото: Автоновости Дня

Седан Voyah Passion подорожал заметнее всего. Как и кроссовер Free, он выпускается на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Гибридная версия EVR прибавила 530 тыс. рублей, или 9,3%. Ранее автомобиль стоил 5 685 000 рублей, а теперь его цена составляет 6 215 000 рублей.

Гибридная силовая установка седана объединяет бензиновый турбомотор и два электродвигателя. Её пиковая мощность достигает 394 л. с., максимальный крутящий момент — 590 Н·м. Разгон до «сотни» занимает 5,9 секунды, а предельная скорость составляет 200 км/ч.

При полностью заправленном баке и заряженной тяговой батарее емкостью 43 кВт·ч Voyah Passion способен проехать 1000 км по циклу WLTP. Из этого расстояния 200 км автомобиль может преодолеть исключительно на электричестве. При использовании постоянного тока зарядка батареи с 20 до 80% занимает 29 минут.

Благодаря локализации производства седан Voyah Passion и кроссовер Voyah Free доступны для покупки по льготной программе автокредитования. Она предусматривает государственную субсидию в размере 35% от РРЦ, но не более 925 000 рублей.

Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия 2026 года гибридный Voyah Free оказался самым продаваемым новым автомобилем премиум-сегмента в России. За шесть месяцев модель приобрели 6184 покупателя. Она опередила прошлогоднего лидера — внедорожник Tank 300.

Автор: Иван Бахарев