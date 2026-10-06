В России обновили прайс-листы на два кроссовера: сколько теперь стоят Jeland J6 и Jaecoo J6 без скидок

В октябре отечественный кроссовер Jeland J6 и его китайский аналог Jaecoo J6 подорожали, сообщает портал «Автоновости дня». Рекомендованная стоимость автомобилей осталась прежней, однако покупатели в России больше не могут воспользоваться скидкой в 100 тысяч рублей.

Таким образом, Jeland J6 по-прежнему предлагается по цене от 2,35 миллиона, а Jaecoo J6 — от 2,33 млн рублей.

Стоимость Jeland J6 в комплектации «Актив» составляет 2,35 миллиона рублей. За версию «Комфорт» дилеры просят 2 549 000 рублей. Модификация «Престиж» с 1.5T, 147 л. с., 6DCT и FWD оценивается в 2 749 000 рублей, а вариант «Престиж» с 1.6T, 150 л. с., 7DCT и AWD — в 2 929 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Полноприводный J6 продается с августа. Такой кроссовер оснащен 1,6-литровым 150-сильным турбомотором, работающим в связке с 7-ступенчатым «роботом». Переднеприводные версии получили другую силовую установку — 1,5-литровый 147-сильный турбомотор в сочетании с 6-ступенчатым «роботом».

Jaecoo J6 в комплектации «Актив» стоит 2,33 миллиона рублей. Цена версии «Комфорт» составляет 2 549 000 рублей, а исполнения «Престиж» — 2 749 000 рублей.

Полноприводной версии у «китайца» нет. Российским покупателям доступны три переднеприводные модификации. Все они оснащаются турбомотором мощностью 147 л.с., который работает совместно с 6-ступенчатой роботизированной КП.

Тем временем стали известны конкуренты нового кроссовера Jeland С7 на авторынке России.

Фото: Jeland