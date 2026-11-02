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Продажи новых легковых автомобилей в России «оживились»: сколько машин продали за неделю

Продажи новых легковых автомобилей в России на 44-й неделе выросли на 8,9%, почти достигнув 31 тыс. машин, но снизились на 15,4% за год по данным Целикова.
РедакцияР
Редакция
02.11.2026, 09:12·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

На 44-й неделе года в России реализовали почти 31 тыс. новых легковых автомобилей. По данным аналитика Сергея Целикова, это на 8,9% выше показателя предыдущей недели, когда продажи достигли 28,4 тыс. машин.

Однако в годовом выражении спрос снизился на 15,4%. Сергей Целиков связал такое сокращение с очень высокой базой осени 2025 года. Вместе с тем автоэксперт намекнул на «хорошие» результаты октября.

Недельные продажи легких коммерческих автомобилей массой до 3,5 тонны уменьшились на 3,8% — до 1618 штук. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель оказался ниже на 17,6%.

Реализация грузовых автомобилей массой от 3,5 тонны составила 1044 штуки. Это на 5,7% меньше, чем неделей ранее. В годовом сравнении продажи сократились на 30,1%, уточнил аналитик.

На 43-й неделе года Сергей Целиков, напомним, сообщал о росте продаж новых автомобилей в России. Тогда положительная динамика за неделю отмечалась во всех сегментах рынка.

Кроме того, по итогам 43-й недели марка Omoda впервые в этом году вошла в топ-10 наиболее популярных автомобильных брендов в России. Китайская компания заняла место Mazda, покинувшей рейтинг.

Ранее Сергей Целиков назвал основные тенденции российского авторынка по итогам девяти месяцев. Среди них аналитик выделил нормализацию запасов у дистрибьюторов и дилеров, а также увеличение доли кроссоверов и внедорожников.

Автор: Иван Бахарев

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