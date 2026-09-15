Российские автосалоны оживились: дилеры оценили объём продаж новых автомобилей в сентябре

В сентябре российский авторынок может показать рост по сравнению с августом на фоне традиционного сезонного оживления спроса. Представители автомобильных компаний, опрошенные агентством «Автостат», ожидают продажи в диапазоне 120–128 тыс. новых машин.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Ольга Петрова прогнозирует реализацию 123–127 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с августом это соответствует увеличению на 8–11%. Положительная динамика, как считает эксперт, будет характерна для автомобилей с ДВС, гибридов и электромобилей. При этом электрифицированный сегмент способен расти существенно быстрее рынка.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов ожидает, что в сентябре будет продано 125–128 тыс. машин. На спрос могут повлиять осенняя сезонность и активность в сегменте параллельного импорта. Еще одним фактором станет сокращение скидок из-за изменения валютных курсов и отсутствия значительных складских запасов.

Руководитель дилерского направления маркетплейса Fresh Павел Шевченко оценивает объем сентябрьских продаж в 120–125 тыс. автомобилей. Это на 3–7% превышает показатель августа, однако примерно на 5% уступает результату сентября 2025 года. Среди факторов, способных повлиять на итоговые показатели, он назвал денежно-кредитную политику и возможный пересмотр коэффициентов утильсбора.

Ранее Минпромторг представил данные о продажах новых автомобилей в России за восемь месяцев 2026 года. Ведомство также отметило увеличение спроса на электромобили и гибриды.

Кроме того, сообщалось, что аналитик Сергей Целиков посоветовал осенью искать спецпредложения на отдельные марки, модели и комплектации. При этом эксперт не ожидает общего снижения цен на новые автомобили.

Автор: Андрей Сундуков

Читайте нас в Дзене: новости, рейтинги и автомобильные подборки.

Подписаться