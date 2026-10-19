В России стартовал предзаказ на обновлённый флагман Aurus стоимостью почти 50 миллионов рублей

Российский люксовый бренд Aurus начал принимать предзаказы на модернизированный представительский седан Senat. Коммерческий директор марки Артем Юсупов сообщил, что «условно базовая» стоимость автомобиля составляет 48,5 млн рублей.

В результате масштабного обновления флагман получил изменения во внешнем облике и оформлении салона. Экстерьер модели дополнили новые матричные фары, переработанные бамперы, иная решетка радиатора и алюминиевый капот новой конструкции.

Фото: Автоновости Дня

Помимо этого, седан получил новые колесные диски и более компактные светодиодные задние фонари. Площадку для государственного регистрационного номера перенесли с крышки багажника на задний бампер. В Aurus также заявили, что текущий уровень локализации автомобиля превышает 80%, поэтому почти все его компоненты имеют российское происхождение.

В интерьере обновленного Aurus Senat изменились передняя панель, рулевое колесо, центральный тоннель и дверные панели. Вместо механического селектора коробки передач установили компактный джойстик. Мультимедийная система обзавелась увеличенным экраном, но лишилась отдельной шайбы-контроллера и нескольких кнопок. Для приборной панели предусмотрены три готовых варианта дизайна.

В перечень обновлений также вошли новые опции: цифровое зеркало, система ночного видения, дополнительные камеры и другие решения. Кроме того, инженеры внесли конструктивные изменения, призванные повысить эффективность тормозной системы, подвески, системы подачи топлива и автоматической трансмиссии.

Силовая установка Aurus по-прежнему развивает 598 л. с. и включает бензиновый турбомотор V8 объемом 4,4 литра, а также 62-сильный электродвигатель. Он «зажатый» между ДВС и отечественным девятиступенчатым «автоматом» КАТЕ. Максимальная скорость седана достигает 250 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 6 секунд.

Ранее стало известно, что в коммерческую линейку бренда Aurus планируют включить минивэн Arsenal. Сейчас эта модель используется в кортежах президента, разных высокопоставленных лиц государства и почетных гостей. До 2025 года все выпущенные автомобили предназначались только для официальной эксплуатации и не продавались в свободном доступе.

В сентябре НАМИ показал ходовой прототип Aurus Senat, оснащенный водородной силовой установкой. Модель получила название NAMI Hydrogen и стала первым в мире автомобилем класса «люкс», работающим на водородных топливных элементах.

Автор: Иван Бахарев