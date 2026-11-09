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В России запустят новое производство для популярных автомобилей: что будут выпускать

Производство тяговых батарей для Evolute i-Space запустят в России до конца 2027 года: САЭ готовит пробную партию и тестирует LFP-аккумуляторы.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
09.11.2026, 14:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В России планируют наладить выпуск тяговых батарей для гибридных кроссоверов Evolute i-Space. Полный технологический цикл сборки аккумуляторных элементов должен стартовать до конца 2027 года. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании «Системы автономной энергии» (САЭ, входит в ГК «Итэлма»).

«Компания „Системы автономной энергии“ (САЭ, входит в ГК „Итэлма“) выстраивает на базе своего производства полный технологический цикл сборки тяговой батареи для гибридного кроссовера Еvolute i-Space… Полноценная сборка батарей для Evolute i-Space должна начаться до конца 2027 года», — заявили в компании.

Сейчас специалисты САЭ готовят пробную предсерийную партию аккумуляторов. До конца года компания намерена произвести три образца батарей для Evolute i-Space и завершить их полный цикл испытаний. После этого батарею установят в автомобиль и протестируют во время реальных поездок.

Как сообщили в компании, батарея будет оснащена системой термостатирования, рассчитанной на эксплуатацию в сильные морозы и жаркую погоду. При температуре ниже 0 °C зимой она при необходимости сможет прогреваться перед нагрузкой или быстрой зарядкой.

Параметры каждой ячейки будет контролировать собственная система управления батареей (BMS). По данным компании, система защищает аккумулятор от перезаряда, глубокого разряда и перегрева.

Электрическая часть батареи построена на литий-железо-фосфатных (LFP) ячейках. В САЭ утверждают, что они отличаются большей устойчивостью к нештатным воздействиям, благодаря чему, в том числе, снижается риск возгорания при серьезных ДТП. Кроме того, такие батареи обладают более высоким ресурсом и рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию и пробеги в сотни тысяч километров.

Ранее сообщалось, что семейный кроссовер Evolute i-Space по итогам октября занял второе место по продажам новых подключаемых гибридов в России. Первую позицию в сегменте занял китайский кроссовер Geely EX5 EM-R.

Также напомним, что с ноября бренд Evolute повысил скидки на гибридный кроссовер i-Space с передним и полным приводом. Для обеих модификаций увеличились и выгоды при покупке за наличные.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Evolute (80)

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