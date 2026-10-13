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В России ограничили выпуск в обращение транспортных средств отдельных марок

Росстандарт ограничил выпуск в обращение в России грузовиков Dongfeng, Foton, XCMG, JAC и спецтехники из-за нарушений требований к тормозам, безопасности и экологии.
РедакцияР
Редакция
13.10.2026, 09:32·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По итогам внеплановых проверок Росстандарт ограничил выпуск в обращение на территории РФ колесных транспортных средств брендов Dongfeng типа DFRZ-35, Foton типа 77N5BJ, XCMG типов XCT50G5-1S, XCA200G7-1S, JAC типа K7, а также специальных и специализированных транспортных средств типов 77ADJL (на базе JAC), SE27 (на базе Kia), TD-001 (на базе Shacman), N382a-A2 (на базе FAW) и KFN332 (на базе Ford). Об этом говорится на сайте ведомства.

Решение принято из-за нарушений обязательных требований, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья водителей, других участников дорожного движения и пешеходов. В частности, у транспортных средств обнаружены проблемы с тормозной системой, выбросом видимых загрязняющих средств, травмобезопасностью наружных выступов, местами крепления ремней безопасности и защитными свойствами кабины.

Кроме того, выявлены нарушения, связанные с оснащением устройством вызова экстренных оперативных служб, уровнем внешнего и внутреннего шума, устройствами освещения и световой сигнализации, а также боковыми и задними защитными устройствами для перевозки грузов.

Официальным представителям изготовителей транспортных средств и заводам-изготовителям спецтранспорта выдали предписания. Они должны предотвратить неисправности и разработать меры по устранению выявленных дефектов. После подготовки программы ее потребуется согласовать с Росстандартом, а владельцев транспортных средств — уведомить об отзывной кампании.

Все представительства и заводы-изготовители уже сообщили Росстандарту о приостановке реализации продукции, в которой обнаружены нарушения. Также они приступили к разработке программ, направленных на предотвращение причинения вреда жизни и здоровью граждан.

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Грузовые автомобили (269)Отзыв (38)Kia (338)Dongfeng (65)Ford (193)JAC (86)FAW (44)Foton (31)Спецтехника (7)Shacman (10)Коммерческая техника (48)

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