В России ограничили выпуск в обращение транспортных средств отдельных марок

По итогам внеплановых проверок Росстандарт ограничил выпуск в обращение на территории РФ колесных транспортных средств брендов Dongfeng типа DFRZ-35, Foton типа 77N5BJ, XCMG типов XCT50G5-1S, XCA200G7-1S, JAC типа K7, а также специальных и специализированных транспортных средств типов 77ADJL (на базе JAC), SE27 (на базе Kia), TD-001 (на базе Shacman), N382a-A2 (на базе FAW) и KFN332 (на базе Ford). Об этом говорится на сайте ведомства.

Решение принято из-за нарушений обязательных требований, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья водителей, других участников дорожного движения и пешеходов. В частности, у транспортных средств обнаружены проблемы с тормозной системой, выбросом видимых загрязняющих средств, травмобезопасностью наружных выступов, местами крепления ремней безопасности и защитными свойствами кабины.

Кроме того, выявлены нарушения, связанные с оснащением устройством вызова экстренных оперативных служб, уровнем внешнего и внутреннего шума, устройствами освещения и световой сигнализации, а также боковыми и задними защитными устройствами для перевозки грузов.

Официальным представителям изготовителей транспортных средств и заводам-изготовителям спецтранспорта выдали предписания. Они должны предотвратить неисправности и разработать меры по устранению выявленных дефектов. После подготовки программы ее потребуется согласовать с Росстандартом, а владельцев транспортных средств — уведомить об отзывной кампании.

Все представительства и заводы-изготовители уже сообщили Росстандарту о приостановке реализации продукции, в которой обнаружены нарушения. Также они приступили к разработке программ, направленных на предотвращение причинения вреда жизни и здоровью граждан.