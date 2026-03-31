Озвучены цены на новый внедорожник Deepal российской сборки: сколько стоит G318

В России презентовали первую модель бренда Deepal, принадлежащего компании Changan — гибридный внедорожник Deepal G318. Презентация прошла с анонсом старта продаж: автомобиль появится у дилеров с 27 марта и будет доступен в двух комплектациях — «Техно» и «Эверест». Производство модели организовано на калининградском заводе «Автотор».

Стоимость базовой версии «Техно» составит 5 650 000 рублей, а топовая комплектация «Эверест» оценена в 6 000 000 рублей. Обе модификации оснащаются гибридной установкой последовательного типа. Система состоит из двух электромоторов суммарной мощностью 439 л. с. и бензинового двигателя, который работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6,3 секунды, а запас хода превышает 1000 километров.



Фото: Автоновости Дня

Deepal G318 превосходит по размерам Tank 500: длина внедорожника составляет 5010 мм, ширина — 1985 мм, высота — 1895 мм, а дорожный просвет достигает 240 мм. Кузов машины усилен и рассчитан на сопротивление кручению 45 000 Н·м/град. В стандартное оснащение входят фаркоп с возможностью буксировки прицепа массой до 1,6 тонны и пневмоподвеска. Максимальная допустимая нагрузка на крышу составляет 120 кг, что позволяет перевозить тяжелые грузы.

В комплектации «Техно» автомобиль оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, аудиосистемой с восемью динамиками, рейлингами, подножками, восемью подушками безопасности и пакетом систем комфорта. Здесь же предусмотрены блокировка заднего дифференциала и функция «танкового» разворота. Для разных дорожных условий доступны шесть режимов движения: «Грязь», «Песок», «Снег», «Бездорожье», «Вода» и «Стандарт».



Стандартное оснащение Deepal G318 включает полноразмерное запасное колесо, фаркоп для буксировки прицепа весом до 1600 кг и расширенный зимний пакет. В него входят обогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя.

Версия Everest отличается наличием 20-дюймовых колесных дисков, адаптивной пневмоподвеской с технологией Magic Carpet от ZF, электроприводом багажника, атмосферной светодиодной подсветкой салона, аудиосистемой с 16 динамиками и усилителем на 720 Вт, климат-контролем с ионизацией воздуха, электронной противоугонной системой и рейлингами с дополнительными интегрированными фарами.



В салоне Deepal G318 предлагаются две цветовые схемы — черная и коричневая. Кресла оборудованы функциями вентиляции и массажа. Водитель может воспользоваться набором электронных ассистентов, включая интеллектуальный круиз-контроль, систему предупреждения о движении сзади, а также помощники движения в пробке и смены полосы.

Производство Deepal G318 стартовало на «Автоторе» в октябре прошлого года. На собранных автомобилях размещаются соответствующие таблички. На сегодняшний день внедорожники собираются крупноузловым методом из импортных компонентов, однако в перспективе на предприятии планируют расширить локализацию, включая сварку и окраску кузовов.

Автор: Иван Бахарев