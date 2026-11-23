Содержание:

Changan назвал стоимость кроссовера UNI-T с купеобразным кузовом, выпущенного в 2026 году. Новинка подорожала по сравнению с аналогичными версиями прошлых лет. Кроме того, как выяснили «Автоновости дня» при сравнении комплектаций, модель лишилась одной из систем помощи водителю.

Рекомендованная розничная цена Changan UNI-T 2026 года выпуска составляет 3 509 900 рублей. «Прошлогодний» автомобиль в той же модификации предлагается за 3 459 900 рублей, а кроссовер 2024 года выпуска стоит 3 309 900 рублей.

Цены на Changan UNI-T

Комплектация Цена «Техно» (2024 г., 1.5T, 167 л. с., 7DCT, FWD) 3 239 900 руб. «Техно_25» (2024 г., 1.5T, 167 л. с., 7DCT, FWD) 3 309 900 руб. «Техно_25» (2025 г., 1.5T, 167 л. с., 7DCT, FWD) 3 459 900 руб. «Техно_25» (2026 г., 1.5T, 167 л. с., 7DCT, FWD) 3 509 900 руб.

Техническая часть Changan UNI-T 2026 года выпуска осталась прежней. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 167 л. с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод по-прежнему передний.

Изменения затронули оснащение кроссовера. В спецификации Changan UNI-T 2026 года выпуска больше не указана интеллектуальная система автоматической парковки APA 5.0, которой комплектовались автомобили предыдущих годов выпуска. При этом обычный парковочный ассистент и система кругового обзора сохранились.

В оснащение Changan UNI-T 2026 года выпуска входят адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и ассистентом движения в пробке, а также парковочный ассистент с визуальным и звуковым предупреждением о препятствиях. Среди других элементов — электропривод двери багажника, дистанционный запуск двигателя, климат-контроль с фильтром PM0.1 и ионизацией воздуха, датчики света и дождя, панорамная крыша и мульти-руль с отделкой натуральной кожей.

Также автомобиль получил передний подлокотник с охлаждаемым боксом, скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением и 20-дюймовые легкосплавные диски.

Мультимедийная система кроссовера оснащена 10,3-дюймовым сенсорным дисплеем и голосовым управлением. Она поддерживает Apple CarPlay и MirrorLink. В состав оборудования входят акустика из шести динамиков, интегрированный видеорегистратор с функцией охранной системы, сдвоенная выхлопная система и полностью светодиодная оптика.

«Зимний» пакет включает подогрев руля, лобового стекла, наружных зеркал и всех сидений.

Ранее Changan изменил размеры прямых скидок на кроссоверы CS75 Plus и UNI-K iDD, а также лифтбек UNI-V в России. При этом цены на сами модели остались без изменений.