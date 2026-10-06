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В России неожиданно снизились цены на два популярных кроссовера Jetour: сколько теперь стоят Dashing и T2

Jetour Dashing 2026 года подешевел в России на 50–80 тысяч рублей, а Jetour T2 получил прямую скидку 50 тысяч: названы новые цены кроссоверов в России.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
06.10.2026, 07:02·3 мин
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Фото: Автоновости Дня

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Jetour пересмотрел стоимость двух переднеприводных комплектаций кроссовера Dashing 2026 года выпуска. Цены снизились на 50-80 тыс. рублей. Кроме того, для «внедорожного» Jetour T2 2026 года появились прямые скидки. Об этом «Автоновости дня» сообщили результаты мониторинга прайс-листов марки.

Jetour Dashing

Изменения затронули комплектации «Комфорт» и «Престиж» с передним приводом, относящиеся к 2026 году выпуска. Они представлены в качестве наиболее компактных и доступных версий Jetour Dashing на российском рынке.

Стоимость исполнения «Комфорт» уменьшилась на 50 тыс. рублей (-1,8%) и составила 2 709 900 рублей. Комплектация «Престиж» стала дешевле на 80 тыс. рублей (-2,6%), до 2 949 900 рублей. При этом полноприводные версии Jetour Dashing обоих годов выпуска больше не указаны в прайс-листах.

Цены на Jetour Dashing

КомплектацияЦенаИзменение
«Комфорт» 2025 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD2 659 900 руб.
«Люкс» 2025 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD2 839 900 руб.
«Престиж» 2025 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD2 929 900 руб.
«Комфорт» 2026 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD2 709 900 руб.-50 000 руб.
«Люкс» 2026 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD2 939 900 руб.
«Престиж» 2026 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD2 949 900 руб.-80 000 руб.

Переднеприводные версии Jetour Dashing оснащаются бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 л. с. В связке с ним работает шестиступенчатая роботизированная коробка передач. С весны 2024 года модель выпускают крупноузловым методом на калининградском заводе «Автотор».

Jetour T2

Для полноприводного кроссовера повышенной проходимости Jetour T2 2026 года выпуска в комплектациях «Престиж» и «Премиум» действует прямая скидка 50 тыс. рублей. При этом базовая стоимость автомобилей осталась прежней.

Jetour T2
Фото: Автоновости Дня

Цены на Jetour T2

КомплектацияЦена с прямой выгодойПрямая выгода
«Люкс» 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD3 959 000 руб.
«Престиж» 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD4 349 000 руб.
«Премиум» 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, AWD4 549 000 руб.
«Люкс» 2026 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD4 159 000 руб.
«Престиж» 2026 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD4 399 000 руб.50 000 руб.
«Премиум» 2026 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, AWD4 599 000 руб.50 000 руб.

Jetour T2 появился на российском рынке в 2024 году и стал первой моделью «внедорожной» T-линейки бренда. Уже в базовом оснащении кроссовер получил полный привод с муфтой от BorgWarner. Автомобиль комплектуется 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л. с.

В версиях «Люкс» и «Престиж» двигатель работает вместе с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Для комплектации «Премиум» предусмотрена восьмиступенчатая автоматическая​.

С февраля текущего года Jetour T2 продается в России с обновленным дизайном. Изменения коснулись отдельных элементов внешнего вида и интерьера автомобиля.

Автор: Иван Бахарев

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