В России неожиданно снизились цены на два популярных кроссовера Jetour: сколько теперь стоят Dashing и T2

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Jetour пересмотрел стоимость двух переднеприводных комплектаций кроссовера Dashing 2026 года выпуска. Цены снизились на 50-80 тыс. рублей. Кроме того, для «внедорожного» Jetour T2 2026 года появились прямые скидки. Об этом «Автоновости дня» сообщили результаты мониторинга прайс-листов марки.

Jetour Dashing

Изменения затронули комплектации «Комфорт» и «Престиж» с передним приводом, относящиеся к 2026 году выпуска. Они представлены в качестве наиболее компактных и доступных версий Jetour Dashing на российском рынке.

Стоимость исполнения «Комфорт» уменьшилась на 50 тыс. рублей (-1,8%) и составила 2 709 900 рублей. Комплектация «Престиж» стала дешевле на 80 тыс. рублей (-2,6%), до 2 949 900 рублей. При этом полноприводные версии Jetour Dashing обоих годов выпуска больше не указаны в прайс-листах.

Цены на Jetour Dashing

Комплектация Цена Изменение «Комфорт» 2025 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD 2 659 900 руб. — «Люкс» 2025 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD 2 839 900 руб. — «Престиж» 2025 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD 2 929 900 руб. — «Комфорт» 2026 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD 2 709 900 руб. -50 000 руб. «Люкс» 2026 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD 2 939 900 руб. — «Престиж» 2026 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD 2 949 900 руб. -80 000 руб.

Переднеприводные версии Jetour Dashing оснащаются бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 л. с. В связке с ним работает шестиступенчатая роботизированная коробка передач. С весны 2024 года модель выпускают крупноузловым методом на калининградском заводе «Автотор».

Jetour T2

Для полноприводного кроссовера повышенной проходимости Jetour T2 2026 года выпуска в комплектациях «Престиж» и «Премиум» действует прямая скидка 50 тыс. рублей. При этом базовая стоимость автомобилей осталась прежней.

Фото: Автоновости Дня

Цены на Jetour T2

Комплектация Цена с прямой выгодой Прямая выгода «Люкс» 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD 3 959 000 руб. — «Престиж» 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD 4 349 000 руб. — «Премиум» 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, AWD 4 549 000 руб. — «Люкс» 2026 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD 4 159 000 руб. — «Престиж» 2026 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD 4 399 000 руб. 50 000 руб. «Премиум» 2026 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, AWD 4 599 000 руб. 50 000 руб.

Jetour T2 появился на российском рынке в 2024 году и стал первой моделью «внедорожной» T-линейки бренда. Уже в базовом оснащении кроссовер получил полный привод с муфтой от BorgWarner. Автомобиль комплектуется 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л. с.

В версиях «Люкс» и «Престиж» двигатель работает вместе с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Для комплектации «Премиум» предусмотрена восьмиступенчатая автоматическая​.

С февраля текущего года Jetour T2 продается в России с обновленным дизайном. Изменения коснулись отдельных элементов внешнего вида и интерьера автомобиля.

Автор: Иван Бахарев