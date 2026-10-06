В России неожиданно снизились цены на два популярных кроссовера Jetour: сколько теперь стоят Dashing и T2

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Jetour пересмотрел стоимость двух переднеприводных комплектаций кроссовера Dashing 2026 года выпуска. Цены снизились на 50-80 тыс. рублей. Кроме того, для «внедорожного» Jetour T2 2026 года появились прямые скидки. Об этом «Автоновости дня» сообщили результаты мониторинга прайс-листов марки.
Jetour Dashing
Изменения затронули комплектации «Комфорт» и «Престиж» с передним приводом, относящиеся к 2026 году выпуска. Они представлены в качестве наиболее компактных и доступных версий Jetour Dashing на российском рынке.
Стоимость исполнения «Комфорт» уменьшилась на 50 тыс. рублей (-1,8%) и составила 2 709 900 рублей. Комплектация «Престиж» стала дешевле на 80 тыс. рублей (-2,6%), до 2 949 900 рублей. При этом полноприводные версии Jetour Dashing обоих годов выпуска больше не указаны в прайс-листах.
Цены на Jetour Dashing
|Комплектация
|Цена
|Изменение
|«Комфорт» 2025 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD
|2 659 900 руб.
|—
|«Люкс» 2025 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD
|2 839 900 руб.
|—
|«Престиж» 2025 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD
|2 929 900 руб.
|—
|«Комфорт» 2026 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD
|2 709 900 руб.
|-50 000 руб.
|«Люкс» 2026 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD
|2 939 900 руб.
|—
|«Престиж» 2026 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD
|2 949 900 руб.
|-80 000 руб.
Переднеприводные версии Jetour Dashing оснащаются бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 л. с. В связке с ним работает шестиступенчатая роботизированная коробка передач. С весны 2024 года модель выпускают крупноузловым методом на калининградском заводе «Автотор».
Jetour T2
Для полноприводного кроссовера повышенной проходимости Jetour T2 2026 года выпуска в комплектациях «Престиж» и «Премиум» действует прямая скидка 50 тыс. рублей. При этом базовая стоимость автомобилей осталась прежней.
Цены на Jetour T2
|Комплектация
|Цена с прямой выгодой
|Прямая выгода
|«Люкс» 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD
|3 959 000 руб.
|—
|«Престиж» 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD
|4 349 000 руб.
|—
|«Премиум» 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, AWD
|4 549 000 руб.
|—
|«Люкс» 2026 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD
|4 159 000 руб.
|—
|«Престиж» 2026 г. в., 2.0T, 245 л. с., 7DCT, AWD
|4 399 000 руб.
|50 000 руб.
|«Премиум» 2026 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, AWD
|4 599 000 руб.
|50 000 руб.
Jetour T2 появился на российском рынке в 2024 году и стал первой моделью «внедорожной» T-линейки бренда. Уже в базовом оснащении кроссовер получил полный привод с муфтой от BorgWarner. Автомобиль комплектуется 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л. с.
В версиях «Люкс» и «Престиж» двигатель работает вместе с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Для комплектации «Премиум» предусмотрена восьмиступенчатая автоматическая.
С февраля текущего года Jetour T2 продается в России с обновленным дизайном. Изменения коснулись отдельных элементов внешнего вида и интерьера автомобиля.
Автор: Иван Бахарев