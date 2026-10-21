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В России неожиданно отменили прямые скидки на самую популярную модель Omoda: сколько теперь стоит C5

Omoda C5 лишился прямых выгод в России: скидки 200 тысяч рублей отменены, а цены на кроссовер теперь составляют от 2,399 до 2,929 млн рублей.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
21.10.2026, 10:52·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

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Китайская марка Omoda убрала прямые выгоды для популярного кроссовера C5 в России. Скидки, которые появились в сентябре, больше не указаны в официальном прайс-листе. Изначально предполагалось, что они будут действовать до конца месяца, выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга цен.

В сентябре стоимость Omoda C5 можно было снизить на 200 тыс. рублей за счет прямых выгод. В прайс-листе срок действия предложения был указан до 31 октября включительно, однако в его обновленной версии скидки отсутствуют. Теперь цены на кроссовер без дополнительных условий составляют от 2 399 000 до 2 929 000 рублей в зависимости от комплектации.

Цены на Omoda C5

КомплектацияЦена
«Актив»
1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD		2 399 000 руб.
«Драйв»
1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD		2 629 000 руб.
«Стиль»
1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD		2 779 000 руб.
«Стиль»
1.5T, 147 л. с., 7DCT, AWD		2 929 000 руб.

Все комплектации Omoda C5 оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 147 л. с. Переднеприводные автомобили получили шестиступенчатую роботизированную коробку передач, а версия с полным приводом — семиступенчатую. Согласно паспортным данным, разгон до 100 км/ч занимает 9,9 секунды у машин с передним приводом и 11,5 секунды у полноприводной версии.

До появления прямых выгод в сентябре Omoda уже повышала цены на кроссовер C5. Все четыре комплектации тогда подорожали на 50 тыс. рублей.

Кроме того, в России представлен аналог Omoda C5 под российским брендом Jeland. Модель имеет такой же дизайн и идентичный интерьер, оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 сил и предлагается с двумя типами привода. Ее локальное производство будет организовано на одном из заводов холдинга «АГР».

Автор: Иван Бахарев

Источник

Omoda (134)

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