Evolute и Voyah предложили изменить условия льготных автокредитов в России для расширения их охвата

В 2026 году государственные программы стимулирования спроса пользовались востребованностью и выполнили поставленные задачи. Однако более сбалансированным решением мог бы стать умеренный размер субсидии при расширении числа получателей, сообщили пресс-службы брендов Evolute и Voyah в ответ на запрос «Автоновостей дня».

Согласно данным Минпромторга, с начала 2026 года в России по программам льготного автокредитования и лизинга реализовали 178,2 тыс. автомобилей. На льготное автокредитование пришлось более 123 тыс. машин, а по программе льготного лизинга было передано 54,8 тыс. единиц автотехники.

В Evolute и Voyah отметили, что досрочное освоение бюджетных лимитов свидетельствует не только о выполнении запланированного объема, но и о значительном интересе к самим инструментам поддержки.

«Мы еще летом говорили о том, что вопрос здесь не только в общем объеме финансирования, но и в размере субсидии на один автомобиль. Чем она выше, тем быстрее расходуется бюджет программы и тем меньше покупателей могут ею воспользоваться. Поэтому более сбалансированным подходом мы считаем умеренный размер субсидии при более широком охвате клиентов», — пояснили в Evolute и Voyah.

Российский рынок электромобилей по-прежнему находится на ранней стадии развития, считают представители Evolute и Voyah. С января по сентябрь нынешнего года в стране продали около 10,6 тысячи новых электрокаров. Их доля в общем объеме продаж новых легковых автомобилей составила около 1,1%.

Поэтому о завершении системной поддержки этого сегмента говорить пока преждевременно, добавили в компаниях.

Фото: Автоновости Дня

«На наш взгляд, в следующем бюджетном цикле особенно важны предсказуемость программ, достаточный объем финансирования и понятные правила на длительный период. При этом поддержка со временем должна становиться не максимальной по размеру субсидии, а максимально эффективной по охвату и результату», — считают в Evolute и Voyah.

Для дальнейшего развития рынка необходимы не только прямые меры стимулирования спроса. Важную роль также играют локализация производства, расширение зарядной инфраструктуры, развитие технологий и снижение общей стоимости владения электромобилем, заключили представители брендов.

Одновременно Evolute и Voyah запустили собственные программы скидок для клиентов. Как выяснили «Автоновости дня», электрокроссовер Evolute i-Joy и гибридный кроссовер Evolute i-Space 2026 года выпуска в начале октября начали продавать с прямыми скидками. При покупке за наличные их размер достигает 551 тыс. рублей.

Voyah также пересмотрел цены и скидки на гибридные кроссоверы Free в комплектациях «Спорт» и «Спорт+». Базовая стоимость версии «Спорт» увеличилась на 200 тыс. рублей, однако за счет роста прямых скидок обе комплектации при покупке за наличные стали дешевле.

В конце сентября Минпромторг сообщил о приостановке программ льготного автокредитования и лизинга в России после освоения выделенного на них бюджета. В министерстве уточнили, что меры поддержки предусмотрены в новом бюджетном цикле, а о возобновлении программ будет объявлено дополнительно.

Автор: Иван Бахарев