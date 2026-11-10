В России назвали 10 самых популярных автомобилей с пробегом и высоким клиренсом

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Эксперты «Авито Авто» подготовили рейтинг наиболее популярных автомобилей с пробегом и высоким дорожным просветом в 2026 году. В пресс-службе сервиса сообщили «Автоновостям дня», что в первую «тройку» вошли внедорожники LADA 4x4 («Нива»), Chevrolet Niva и Toyota Land Cruiser.

К автомобилям с высоким клиренсом эксперты относят машины, у которых расстояние от самой нижней точки кузова до дороги составляет не менее 200 мм. Лидером «десятки» стал отечественный полноприводный внедорожник LADA 4x4 («Нива»). В зависимости от версии его дорожный просвет равен 200-220 мм, а средняя цена составляет 381 тыс. рублей.

Популярные авто с пробегом с высоким клиренсом

Модель Клиренс, диапазон Средняя цена LADA 4x4 («Нива») 200-220 мм 381 000 руб. Chevrolet Niva 200 мм 456 000 руб. Toyota Land Cruiser 220-235 мм 4 554 000 руб. Renault Duster 205-210 мм 1 101 000 руб. Toyota Land Cruiser Prado 215-245 мм 3 455 000 руб. BMW X5 203-226 мм 4 325 000 руб. Volkswagen Tiguan 190-201 мм 1 708 000 руб. Nissan Qashqai 180-200 мм 1 226 000 руб. Nissan X-Trail 180-210 мм 1 408 000 руб. Volkswagen Touareg 190-300 мм 2 396 000 руб.

Больше всего интереса к автомобилям с высоким клиренсом зафиксировали в Москве и Московской области — по 10,5% общероссийского показателя. Средняя стоимость таких машин в столице составила 4,9 млн рублей, а в Подмосковье — 2,5 млн рублей.

Кроме того, в число пяти лидеров вошли Краснодарский край с долей 5,4% и средней ценой 2,5 млн рублей, Санкт-Петербург (5,2%, 2,9 млн рублей) и Татарстан (3,8%, 2,4 млн рублей).

В некоторых регионах автомобили с высоким дорожным просветом составляют значительную часть всех объявлений о продаже машин с пробегом. Максимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе (40,1%). Далее следуют Сахалинская (37,1%) и Магаданская области (30,6%), Камчатский край (29,2%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (28,5%).

«Автомобили с высоким дорожным просветом привлекают покупателей своей универсальностью. В 2026 году на высокие модели пришлось 18,5% совокупного интереса к авто с пробегом — на 0,9 п.п. больше, чем годом ранее. Россияне рассматривают такие машины для решения самых разных задач: от повседневных поездок по городу до путешествий и езды по пересеченной местности. Это отражается и в рейтинге популярных моделей: в нем соседствуют доступные отечественные внедорожники, городские кроссоверы и более дорогие автомобили повышенной проходимости», — прокомментировал директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалев.

Высокий интерес наблюдается и в сегменте новых автомобилей. В 2026 году на модели с высоким дорожным просветом пришлось 31,1% совокупного интереса к новым машинам — на 7,3% больше, чем годом ранее.

Самой востребованной моделью стал компактный кроссовер Tenet T4L со средней стоимостью 2,3 млн рублей. Второе место заняла LADA Niva Legend (1,2 млн рублей), третье — LADA Niva Travel (1,6 млн рублей). В «пятерку» также попали пикап JAC T9 и кроссовер Geely Monjaro. Их средняя цена составляет 3,7 млн и 4,9 млн рублей соответственно.

Ранее эксперты «Авито Авто» изучили популярность новых кроссоверов и внедорожников на российском рынке в третьем квартале 2026 года. Первое место среди моделей занял Tenet T7, а в первую «десятку» вошли Tenet T4L и два внедорожника семейства LADA Niva.

Автор: Иван Бахарев