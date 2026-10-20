Названы самые популярные подержанные автомобили в России: культовая «Лада» сохранила лидерство

Автомобильный портал «Дром» определил наиболее популярные автомобили с пробегом в России по итогам третьего квартала 2026 года. Первая «пятёрка» осталась прежней: на эти модели пришлось 10% всех подержанных машин, проданных на площадке за указанный период. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ресурса.

Первое место заняла LADA Priora, продажи которой в годовом выражении уменьшились на 7%. Второй стала LADA Granta, показавшая рост на 10%, а третьей — Toyota Corolla, результат которой остался на прежнем уровне. В первую «пятерку» также вошли LADA 2114 «Самара» и Toyota Camry. Их продажи сократились на 10% и 6% соответственно.

На следующих позициях рейтинга оказались LADA 2107, Ford Focus и LADA Kalina. Далее расположились автомобили Hyundai и Honda Fit. В совокупности на эти пять позиций пришлось еще 7% продаж в третьем квартале, уточнили в пресс-службе «Дрома».

Аналитики зафиксировали рост общего спроса на автомобили с пробегом на 2% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. При этом относительно второго квартала продажи снизились на 5%.

Реализация подержанных автомобилей китайских марок увеличилась на 23% год к году. В «Дроме» связали такой темп роста с небольшой долей этих брендов на рынке. Наибольшим спросом пользовались Haval Jolion, продажи которого выросли на 67%, и Chery Tiggo T11, прибавивший 2%. В число лидеров также попал Lifan X60, продажи которого уменьшились на 1%.

Немецкие автомобили продавались на 8% чаще, чем годом ранее. Лидерами среди них стали Volkswagen Polo, показавший снижение на 2%, и Mercedes-Benz E-Class, продажи которого выросли на 9%. Третью позицию занял BMW 5-й серии: его результат увеличился на 1%.

Спрос на автомобили других европейских и американских брендов вырос на 4%. Первые места заняли Ford Focus, продажи которого сократились на 5%, и Skoda Octavia с ростом на 4%. Далее оказался Renault Logan, показавший увеличение продаж на 2%.

Продажи японских автомобилей с пробегом выросли на 3%. В лидеры вошли Toyota Corolla, Toyota Camry и Honda Fit. Последняя модель прибавила 14% в годовом выражении.

У корейских марок продажи на вторичном рынке снизились на 3%. Самыми востребованными моделями стали Hyundai Solaris и Kia Rio: у обеих продажи уменьшились на 6%. Следом расположился Kia Sportage, результат которого сократился на 9%.

Продажи отечественных автомобилей уменьшились на 5%. Кроме первой «тройки» — LADA Priora, LADA Granta и LADA 2114 «Самара» — среди лидеров оказались LADA 2107 и LADA Kalina. Реализация классической «семёрки» снизилась на 7%, тогда как Kalina прибавила 2%.

Согласно информации пресс-службы «Дрома», продажи электромобилей с пробегом в третьем квартале 2026 года выросли на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гибриды показали рост на 10%. Продажи дизельных автомобилей также увеличились на 10% год к году.

Ранее сообщалось, что LADA Priora стала моделью с наиболее заметным снижением средней стоимости на российском вторичном рынке в третьем квартале. Среди отечественных автомобилей в число лидеров по удешевлению вошла и LADA Kalina.

Автор: Иван Бахарев