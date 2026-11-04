Эксперты назвали обязательные расходы автомобилистов: во сколько на самом деле обходится владение автомобилем

Покупка автомобиля — лишь часть будущих расходов владельца. Руководитель направления ОСАГО сервиса «СберСтрахование» Антон Пожидаев рассказал «Газете.Ru», какие затраты начинающим автомобилистам следует учитывать при расчёте стоимости владения.

По оценке Пожидаева, совокупные дополнительные расходы за год могут достигать 15-25% цены машины. Эксперт посоветовал заранее оценить предстоящие траты и сопоставить их со своими финансовыми возможностями, не ограничиваясь учётом стоимости покупки.

Перед приобретением подержанного автомобиля специалист рекомендует провести комплексную диагностику. Проверить необходимо двигатель, коробку передач, подвеску, тормозную систему, рулевое управление, электрику и другие узлы. Такая проверка позволит определить возможные неисправности и оценить, какие вложения потребуются после сделки.

К обязательным ежегодным расходам относятся транспортный налог и ОСАГО, напомнил представитель «СберСтрахования». Согласно приведённым им данным РСА, в январе — августе 2026 года средняя цена годового полиса ОСАГО составляла 7761 рубль. Для начинающих водителей стоимость страховки будет выше.

Пожидаев отметил, что ОСАГО покрывает ущерб, причинённый другим участникам движения, но не предусматривает оплату ремонта автомобиля владельца полиса. Для защиты собственной машины можно оформить добровольное страхование каско. Повреждения на парковке, падение дерева и даже небольшое ДТП способны привести к незапланированным расходам, поэтому вопрос страхования стоит решить заранее.

По данным ЦБ, которые привёл Пожидаев, в первом полугодии 2026 года средняя стоимость каско составляла 21,9 тыс. рублей. В расчёт вошли полные программы и полисы с ограниченным набором рисков. За тот же период средняя выплата по каско достигала 215 тыс. рублей.

При планировании бюджета на автомобиль также следует учитывать затраты на топливо и техническое обслуживание. По словам эксперта, ТО проводят раз в год или чаще — это зависит от пробега. В список расходов входят парковка и приобретение второго комплекта шин, если машина используется круглый год. При необходимости владелец может отдельно купить диски.

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До этого центр «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» сообщил о росте стоимости подготовки автомобилей к зиме в России. Расходы увеличились как при покупке новых шин, так и без неё.

Автор: Иван Бахарев