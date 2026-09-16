В России назвали главные внедорожники года: обновленные Lada Niva покорили экспертов

Семейство LADA Niva снова стало лауреатом национальной премии «Внедорожник года». Общее число наград, полученных моделями за 21 год, достигло 18. В 2026 году жюри отметили две обновлённые версии — Niva Travel 1.8 и Niva Legend 1.8.

В «АвтоВАЗе» считают 18 побед абсолютным рекордом за всю историю премии, которая проводится 21 год. В нынешнем сезоне награды присудили двум представителям семейства, выбранным разными составами жюри.

Обновлённая LADA Niva Travel 1.8 получила признание «Большого жюри». В его состав входят автовладельцы, путешественники и представители офф-роуд сообщества.

Производство этой модификации стартовало в прошлом году. Автомобиль оснастили новым двигателем объёмом 1,8 литра, обновили экстерьер, а также доработали трансмиссию и подвеску. По информации компании, в ходе модернизации применили более 100 новых деталей и узлов.

Фото: Автоновости Дня

LADA Niva Legend 1.8 стала победителем по версии «Экспертного жюри». Профессионалы автомобильной отрасли выделили внедорожные характеристики модели, её доступность и надёжность.

Серийный выпуск обновлённой LADA Niva Legend начался в Тольятти 20 июля 2026 года. Автомобиль получил новый тяговитый мотор, а его трансмиссию и подвеску доработали.

Модернизация Niva Legend не ограничилась техническими изменениями. В «АвтоВАЗе» заявили об улучшении эргономики и комфорта, а также о повышении уровня безопасности. Всего при обновлении модели использовали свыше 350 новых компонентов.

Ранее АвтоВАЗ рассказал о планах оснастить LADA Niva Legend светодиодными фарами в 2027 году. На LED-элементы также должны перейти задние фонари внедорожника.

Автор: Андрей Сундуков