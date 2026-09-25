В России вместо Toyota начнут выпускать новые отечественные автомобили

Производство новой модели Senat 1000 на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируют начать в начале 2028 года. Об этом журналистам рассказал директор по продукту бренда Senat Анатолий Калицев.

«Senat 1000 появится ориентировочно в начале 2028 года, потому что этот автомобиль требует гораздо большей проработки», — сказал Анатолий Калицев.

По словам топ-менеджера, в 2029 году или начале 2030 года бренд Senat намерен представить кроссовер. Автомобиль получит полностью оригинальный кузов и будет с нуля разработан с учетом требований потенциальных клиентов.

Публичная премьера Senat 1000 прошла в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Модель является удлиненной версией представительского седана Senat 900, который оказался перелицованной копией китайского Hongqi H9.

Колесная база Senat 1000 на 200 мм больше, чем у Senat 900. Это должно повысить уровень комфорта для пассажиров заднего ряда. В бренде утверждали, что автомобиль представляет собой полностью оригинальную разработку на основе серийных компонентов.

Стоимость Senat 1000 пока не раскрыта. При этом цены на Senat 900 уже объявлены: стандартная пятиместная версия должна стоить 12 000 000 рублей, а вариант с четырехместным салоном повышенной комфортности — на 500 000 рублей дороже.

Ранее сообщалось, что в июле-августе на бывшем заводе Toyota установили линию потоковой сборки, чтобы нарастить объем производства. Сегодня, 23 сентября, на предприятии запустили сборку Senat 900. Проектная мощность линии составляет до 10 тысяч машин в год.