В России начнётся производство недорогого отечественного автомобиля с российской батареей

Компании «ЭМ рус» и «Рэнера», которая входит в структуру «Росатома», приступили к совместной разработке новой аккумуляторной батареи российского производства. Как сообщил в интервью ТАСС основатель и генеральный директор «ЭМ рус» Илья Рашкин, выпуск инновационной батареи планируется к 2027 году, и она будет устанавливаться не только в электромобили UMO 5, но и в другие перспективные модели.

«Параллельно мы ведем совместный R&D проект с компанией «Рэнера». С ними мы разрабатываем новую батарею — как для UMO 5, так и для других моделей, над которыми уже работаем. Батарея будет полностью российской и будет производиться на заводе «Рэнера», — рассказал Илья Рашкин, уточнив, что сейчас на UMO 5 используется аккумулятор с литий-железо-фосфатной химией.

Проект по созданию электромобиля UMO 5 реализуется компанией «Яндекс Электро», принадлежащей Яндексу. Серийное производство модели стартовало в конце февраля. В основе UMO 5 лежит китайский электромобиль GAC Aion Y Plus, а сборка осуществляется крупноузловым методом. В дальнейшем планируется перейти к полному циклу производства, включающему сварку и окраску кузовов. До конца 2026 года на заводе «Москвич» планируется выпустить 3000 экземпляров этой модели.

Первые автомобили UMO 5 уже вышли на линию московского такси. До конца марта в автопарки партнеров Яндекса в столице поступит около 100 новых электромобилей. В сервисе «Яндекс Такси» UMO 5 предлагается по тарифу «Комфорт+», где автомобиль конкурирует с такими моделями, как Chery Tiggo 7 Pro Max, Arrizo 8, Kia K5, Toyota Camry и другими представителями среднего ценового сегмента.

Электромобиль оснащен электрическим модулем «3 в 1» мощностью более 200 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,7 секунды. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 63,2 киловатт-часа с дополнительным автономным отопителем обеспечивает запас хода до 360 км зимой и до 420 км летом. Зарядка батареи до 80% занимает всего 30 минут.

Розничные продажи UMO 5 стартуют в апреле. Минимальная стоимость автомобиля с учетом государственной субсидии по программе льготного автокредитования составит 2,5 млн рублей, из которых 925 тыс. рублей покрывает субсидия. Новый электромобиль от Яндекса станет доступнее российского конкурента «Атом», продажи которого начнутся весной — даже с субсидией его стоимость составит 2 975 000 рублей.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Автор: Иван Бахарев