В России появится новый отечественный автомобиль, который «будет доступен многим»

Розничные продажи электромобилей UMO 5, собираемых на московском заводе «Москвич» с февраля, планируют запустить уже в июне текущего года. Данную информацию предоставила Ольга Пехтина, курирующая направление маркетинга в «Яндекс Авто», в беседе с корреспондентом «Автоновостей дня».

На данный момент автомобили UMO 5 представлены только в сегменте B2B и активно используются в сервисе такси. Следующим этапом станет появление этих электрокаров в парке каршеринга «Яндекс Драйв». По заявлениям Ольги Пехтиной, «примерно в июне начнется продажа на B2C». К моменту старта продаж будет расширена поддержка функций «Home to Car» и «Car to Home», что сделает взаимодействие водителей с умным домом еще более удобным.

В числе новых возможностей выделяется интеграция с экосистемой «умного дома». По словам Пехтиной, подобная функция уже реализована для внедорожников Tank, владельцы которых теперь могут управлять своим автомобилем из дома через устройства на базе Яндекса, такие как Яндекс Станция, ТВ Станция и мобильное приложение «Дом с Алисой».

«Из дома с помощью Яндекс Станции с „Алисой“ завести автомобиль, спросить у него, сколько топлива осталось», — рассказала Ольга Пехтина.



В дальнейшем пользователи UMO 5 смогут управлять бытовыми функциями с помощью голосового ассистента. Например, водитель получит возможность, не выходя из автомобиля, с помощью «Алисы» включить освещение дома, а также сформировать заказ в сервисе «Яндекс Лавка», подтвердить заявку через смартфон и получить доставку продуктов к приезду.

Функционал «Алисы» позволит также уточнить статус заказа в пункте выдачи заказов «Яндекс Маркета», а еще запросить информацию о рекомендованных маршрутах или достопримечательностях на пути следования.

Как отметила представитель «Яндекс Авто», компания и дальше будет наращивать возможности своего голосового помощника для транспортных средств. Самый широкий спектр функций, по ее словам, сохранится в автомобилях UMO, которые производятся благодаря сотрудничеству «Яндекса» и EVM на заводе «Москвич».

Комплектация UMO 5 включает современную мультимедийную систему с сенсорным экраном диагональю 14,6 дюйма и поддержкой сервисов Яндекса, шесть динамиков в аудиосистеме, цифровую приборную панель в 10,25 дюйма, точку доступа Wi-Fi с модулем 4G GSM, а также камеру кругового обзора и парктроники спереди и сзади.



Автомобиль укомплектован легкосплавными дисками размером 17, 18 либо 19 дюймов, шестью подушками безопасности, датчиками света и дождя, вентиляцией кресла водителя с электроприводом, электронным стояночным тормозом, системой климат-контроля с кондиционером, адаптивным круиз-контролем и целым пакетом электронных ассистентов водителя ADAS. Водители также получат подогрев всех сидений, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателей и лобового стекла.

UMO 5 оснащен электрическим модулем типа «3 в 1». Этот агрегат обеспечивает мощность более 204 л.с. и разгоняет электрокар до 100 км/ч за 8,5 секунды. Емкость аккумуляторной батареи составляет 63,2 кВт·ч, при этом предусмотрены система терморегулирования и дополнительный автономный отопитель. На зимний период запас хода достигает 360 км (с Range Extender Light), летом — 420 км. Зарядка батареи до 80% уровня осуществляется в течение 30 минут.

Минимальная стоимость UMO 5 уже размещена на официальном сайте проекта. Сейчас электрокар предлагается по цене от 2 500 000 рублей с учетом государственной субсидии по льготному автокредитованию.

Автор: Иван Бахарев