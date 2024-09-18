В России появится новый автомобильный бренд: "Автоэлита"

Российский авторынок готовится к дебюту еще одного китайского автопроизводителя — Soueast. Компания уже имеет разветвленную дилерскую сеть и центральный склад автозапчастей.
Бренд Soueast ориентируется на активную молодежь, предпочитающую городскую среду. Именно для этой аудитории разработаны две новые модели марки: кроссоверы S09 из сегмента D и S07 из сегмента C. Несмотря на «городскую» специализацию, эти автомобили обладают неплохими внедорожными характеристиками.
Самым продвинутым в линейке считается полноприводный кроссовер S09 с 2-литровым двигателем, автоматической коробкой передач и салоном на семь посадочных мест. Подробности о новинке обещают раскрыть ближе к началу продаж. Пока официальных данных о датах выхода модели нет.
Планы Soueast на ближайшее будущее включают открытие около 80 фирменных дилерских центров по всей России до конца текущего года.
Также стало известно, что другой китайский бренд, GAC, планирует ввести на российский рынок новый седан Empow. Премьера автомобиля запланирована на первый квартал 2025 года.