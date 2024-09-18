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В России появится новый автомобильный бренд: "Автоэлита"

Российский авторынок готовится к дебюту еще одного китайского автопроизводителя — Soueast. Компания уже имеет разветвленную дилерскую сеть и центральный склад автозапчастей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.09.2024, 14:12·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Российский авторынок готовится к дебюту еще одного китайского автопроизводителя — Soueast. Компания уже имеет разветвленную дилерскую сеть и центральный склад автозапчастей.

Бренд Soueast ориентируется на активную молодежь, предпочитающую городскую среду. Именно для этой аудитории разработаны две новые модели марки: кроссоверы S09 из сегмента D и S07 из сегмента C. Несмотря на «городскую» специализацию, эти автомобили обладают неплохими внедорожными характеристиками.

Самым продвинутым в линейке считается полноприводный кроссовер S09 с 2-литровым двигателем, автоматической коробкой передач и салоном на семь посадочных мест. Подробности о новинке обещают раскрыть ближе к началу продаж. Пока официальных данных о датах выхода модели нет.

Планы Soueast на ближайшее будущее включают открытие около 80 фирменных дилерских центров по всей России до конца текущего года.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что другой китайский бренд, GAC, планирует ввести на российский рынок новый седан Empow. Премьера автомобиля запланирована на первый квартал 2025 года.

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