Популярные автомобили Geely в России будут продавать по новым правилам

Geely объявила о создании в России отдельной дилерской сети, которая займётся продажей и обслуживанием электромобилей и гибридов. В проект войдут центры из действующей сети бренда. Кроме того, клиентам будут доступны тест-драйвы продолжительностью до 24 часов.

Первыми участниками пилотного проекта стали четыре дилерских центра в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас их переоборудуют в соответствии со стандартами, разработанными для автомобилей на новых источниках энергии (NEV).

Специализированные шоурумы будут эксклюзивными площадками для представления электромобилей Geely. В них покажут электрический кроссовер Geely EX5 и новый хетчбэк Geely EX2, выход которого на российский рынок запланирован на конец 2026 года.

Фасады и интерьеры дилерских центров оформят в едином корпоративном стиле с логотипами высокотехнологичной линейки Geely. Концепция проекта также предполагает поэтапное создание собственной зарядной инфраструктуры и тестирование новых технологий продаж.

Фото: Автоновости Дня

В компании сообщили, что все сотрудники специализированной сети проходят обязательное обучение по работе с электромобилями и гибридами марки. В рамках подготовки они изучают технические особенности автомобилей, устройство и принципы работы различных силовых установок, а также их преимущества перед машинами с двигателями внутреннего сгорания. Отдельные занятия посвящены техническому обслуживанию и вопросам потенциальных покупателей.

Официальные продажи автомобилей Geely на новых источниках энергии стартовали в России в марте 2025 года. Первой моделью стал электрический кроссовер EX5. С августа 2026 года семейство Geely EX5 представлено тремя модификациями: электромобилем, параллельно-последовательным гибридом Geely EX5 EM-i и Geely EX5 EM-R с последовательной гибридной установкой.

По информации Geely, с января по октябрь 2026 года гибридный кроссовер Geely EX5 выбрали 12 258 покупателей. Благодаря этому модель заняла первое место в своём сегменте на российском рынке.

Кроссоверы семейства Geely EX5 созданы на базе глобальной электрической архитектуры (Global Electric Architecture). В Geely заявляют, что автомобили адаптированы к российским условиям и получили расширенный «зимний» пакет. Гарантия на электромобили и гибриды EX5 составляет 6 лет или 150 000 км пробега, а на тяговую батарею — 8 лет.

Ранее сообщалось, что Geely EX5 EM-R с последовательной гибридной силовой установкой стал лидером рейтинга самых продаваемых гибридных автомобилей в России по итогам октября. Согласно данным аналитика Сергея Целикова, кроссовер опередил Evolute i-Space и Voyah Free.

До этого Geely увеличила стоимость электрического кроссовера EX5 в России. Автомобиль подорожал в обеих комплектациях и лишился прямой скидки.

Автор: Иван Бахарев