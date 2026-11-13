В России началось производство рамного внедорожника, подготовленного к зимним условиям: что это за автомобиль?

Калининградский завод «Автотор» приступил к выпуску третьей модели премиального бренда Tank, принадлежащего Great Wall. После Tank 300 и Tank 500 на предприятии начали собирать еще один рамный внедорожник — Tank 400. Об этом «Автоновостям дня» сообщили в пресс-службе российского офиса GWM.

В компании уточнили, что на начальном этапе в Калининграде из сваренных и окрашенных кузовов выпускают только бензиновую версию Tank 400 в комплектации «Премиум». Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л. с. и крутящим моментом 380 Нм. В паре с двигателем работает 9-ступенчатый классический «автомат».

В оснащение внедорожника также входят система полного привода Torque-on-Demand с понижающей передачей, блокировки дифференциалов и 12 режимами движения.

Кроме бензиновой модификации, на российском рынке представлен гибридный Tank 400 в исполнении «Техно Премиум». Его силовая установка объединяет 2,0-литровый бензиновый турбомотор и электродвигатель. Совокупная мощность системы достигает 394 л. с., а крутящий момент составляет 750 Нм.

Производитель рассматривает Tank 400 как автомобиль для дальних поездок и сложных маршрутов. Среди особенностей модели называются продуманная геометрия кузова, выразительный экстерьер и просторный салон. Сиденья в нем оснащены функциями вентиляции и подогрева.

«Tank 400 неоднократно демонстрировал, что сочетание внедорожного потенциала и технологичного оснащения позволяет преодолевать сложные маршруты, что делает модель надёжным партнёром для поездок даже в труднодоступные локации. Так, в 2025 году Tank 400 успешно прошел более 4 000 км международного ралли «Шелковый путь», а в июле 2026 года спустился на глубину 350 м в действующий асбестовый карьер», — напомнили в пресс-службе Great Wall Motor.

Модель адаптирована к российским условиям эксплуатации. В ее комплектацию входит полноценный «зимний» пакет с подогревом всех сидений, руля, лобового и заднего стекол, зеркал заднего вида и форсунок омывателя. Кроме того, автомобиль получил бачок для стеклоомывающей жидкости увеличенного объема.

На российском рынке Tank 400 предлагается в цветах «Зеленый Ольхон», «Черный Богдо», «Серебристый Сихоте» и «Серый Куштау». Для интерьера доступны два варианта оформления — черный и черно-красный.

В Great Wall также подчеркнули, что каждый автомобиль бренда Tank, выпущенный на калининградском заводе «Автотор», проходит многоступенчатую проверку качества в соответствии со стандартами концерна. На внедорожники распространяются официальная гарантия производителя и меры сервисной поддержки, действующие в дилерской сети Tank на территории РФ.

Гарантия на Tank 400 рассчитана на три года, еще два года предусмотрена сервисная поддержка либо до достижения общего пробега 150 000 км — в зависимости от того, что наступит ранее. Для гибридной версии срок сервисной поддержки компонентов электромобиля составляет пять лет или до достижения общего пробега 150 000 км.

Автор: Иван Бахарев