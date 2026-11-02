В России стартовало производство нового отечественного кроссовера: что известно об автомобиле

На автозаводе холдинга «АГР» в Сестрорецке (Санкт-Петербург) запустили серийное производство городского кроссовера Votour V5 по полному циклу. Эта модель стала вторым автомобилем марки, выпуск которого наладили на предприятии в рамках долгосрочного стратегического партнёрства «АГР» и компании Defetoo.

Производство V5 дополнило программу завода, где ранее начали выпуск автомобиля Tenet Plus L4. Возможности для поэтапного освоения новых моделей обеспечила масштабная модернизация предприятия, проведённая в первой половине 2026 года. Она затронула основные производственные цеха.

В сварочном производстве задействованы 175 роботов, а ещё 54 робота работают на участке окраски. Сборочную линию оборудовали автономными транспортными средствами AGV и роботизированными комплексами. Кроме того, на предприятии установили дополнительные линии подсборки компонентов. Контроль технологических операций ведётся с применением машинного зрения и компьютерного анализа параметров.

Для защиты кузова от коррозии на заводе внедрили автоматическую обработку скрытых полостей воском. За выполнением процедуры следит компьютерная система. Также используются дополнительные антикоррозийные материалы, включая антигравийные и антишумные покрытия. Они призваны защищать кузов от влаги, дорожных реагентов и других внешних воздействий.

Кроссовер V5 стал первой моделью нового российского бренда Votour. С него начинается серия V, ориентированная на повседневные путешествия. В неё войдут автомобили для регулярных поездок по городу и выездов за город в выходные.

В дизайне V5 объединены футуристичные элементы и спортивные детали. Автомобиль получил силуэт в стиле фастбэка с покатой крышей и плавными линиями боковин. Облик дополняют легкосплавные диски диаметром 19 дюймов и скрытые дверные ручки.

Переднюю часть кроссовера отличают многоуровневая решётка радиатора и светодиодные фары, размещённые в два яруса. Их дополняют узкие полосы дневных ходовых огней. В задней части установлена светодиодная оптика с выразительной графикой, а спортивный спойлер завершает внешний вид модели.

Продажи Votour V5 планируют начать в ноябре 2026 года. Технические характеристики кроссовера и информацию о доступных комплектациях объявят в ближайшее время.

Ранее Votour представил V5 как первую модель бренда в серии V. В неё войдут автомобили для повседневных путешествий — от ежедневных городских маршрутов до загородных поездок выходного дня. Согласно опубликованным изображениям, модель является аналогом известного россиянам «китайца» Jetour Dashing.

До этого Votour раскрыл значение своего названия и рассказал о философии бренда. Его концепция связана с путешествиями, а модельный ряд будет рассчитан на разные сценарии поездок.

Автор: Иван Бахарев