Новый компактный кроссовер в России доступен за цену LADA Vesta Sportline

Новейшие кроссоверы GAC GS3 2024 модельного года появились в продаже у российских дилеров раньше официального запуска. Как сообщается, к пятнице, 31 мая, автомобили стали доступны в двух автосалонах «Автодом» в Москве, данные предоставлены пресс-службой дилерского холдинга.

Согласно информации, GAC GS3 является преемником кроссовера GS5, который постепенно покидает российский рынок. Модель GS3, как и флагманский GS8, построена на новой платформе GPMA и отличается спортивным и смелым дизайном с агрессивными бамперами, трапециевидной решеткой радиатора и острым профилем фар.

Внутреннее убранство салона GAC GS3 разработано с учетом комфорта в городских условиях и во время дальних поездок. Передние сиденья оформлены в спортивном стиле с двухцветной экокожей, а сенсорный дисплей мультимедийной системы в размере 12,3 дюйма интегрирован в приборную панель и отличается быстрой реакцией. Багажный отсек может вместить от 341 до 1271 литра.

Фото: Автоновости Дня

По сравнению с конкурентами, такими как Geely Coolray, Omoda C5 и Haval Jolion, GAC GS3 близок по размерам, но обладает более мощным двигателем - 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 лошадиных сил, сопряженным с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

«Приглашаем всех поклонников нестандартного дизайна и высокого комфорта посетить наш дилерский центр. Автомобиль GAC GS3 доступен в пяти цветовых решениях - синем, белом, сером, сером графит и серебристом. Внутренняя отделка предлагается в трех вариантах. Модель GAC GS3 - это современное авто, способное удовлетворить все потребности водителя», - подчеркнул генеральный директор GAC АВТОДОМ Алтуфьево Заур Цохолов.

Информации о комплектациях не разглашается, однако цены известны - от 2,29 миллионов рублей. Например, цена на «спортивный» универсал LADA Vesta SW Sportline с 118-сильным двигателем и механической коробкой передач начинается от 2 350 900 рублей.

В апреле цены на флагманский кроссовер GAC - GS8 поднялись. Стоимость увеличилась на 98 300 - 100 300 рублей, и теперь зависит от комплектации.